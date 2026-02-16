ETV Bharat / state

32 लाख की ज्वेलरी और 60 हजार रुपये कैश चोरी, चोरों ने दिनदहाड़े चोरी को दिया अंजाम

बोकारो: जिले के सेक्टर 6 थाना इलाके के एलआईसी कॉलोनी जीवन कुटीर में दिन के उजाले में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. कॉलोनी के मकान नंबर E-2 में चोरों ने घर में घुसकर अलमारी से 32 लाख रुपये के गहने और 60,000 रुपये कैश चुरा लिए. परिवार घर पर मौजूद नहीं था. उन्हें इसकी जानकारी तब हुई जब उनके घर एक पारिवारिक मित्र शादी का कार्ड देने पहुंचा था, दोस्त ने ताला टूटा हुआ देखा. जिसके बाद उसने फोन पर घटना की जानकारी दी.

इस कॉलोनी में एलआईसी के अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं. कॉलोनी पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है, यहां चार सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं. घटना के बाद सेक्टर 6 थाना को जानकारी दे दी गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी डीएसपी आलोक रंजन मौके पर पहुंचे और जांच की और परिवार से जानकारी इकट्ठा की. पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया.

32 लाख की ज्वेलरी और 60 हजार रुपये कैश चोरी (Etv Bharat)

जानकारी के मुताबिक, एलआईसी अधिकारी मनीष सहाय 12 फरवरी को अपनी पत्नी के साथ मथुरा गए थे. मनीष शाह की बेटी अंजलि ने बताया कि उन्हें कल शाम को एक फैमिली फ्रेंड से चोरी के बारे में पता चला. कोलकाता से लौटने पर चेक करने पर पता चला कि अलमारी में रखी करीब 32 लाख रुपये की ज्वेलरी चोरी हो गई थी. चोर ₹60,000 कैश भी ले गए. चोरों ने घर में किसी और सामान को हाथ नहीं लगाया. अंजलि ने कहा, "मैंने अपना बचपन यहीं बिताया है, लेकिन पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जबकि वहां एक गार्ड तैनात रहता है."

कॉलोनी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड जटाधारी महतो ने बताया कि चोरी की खबर कल शाम को मिली थी. उससे पहले, घर पूरी तरह से सुरक्षित था. कॉलोनी में आने वाले किसी भी व्यक्ति की एंट्री चेक की जाती है. हालांकि, शिवरात्रि की वजह से कल पूजा की वजह से लोगों को अंदर नहीं आने दिया गया.