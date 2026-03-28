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रांची में चार दरवाजे, चार लॉकर काट लाखों के गहने उड़ा गए चोर, पुलिस गश्त पर बड़ा सवाल

रामनवमी की रात चोरों ने रांची के पंडरा इलाके में एक घर से लाखों रुपये के गहने और कैश उड़ा ले गए.

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चोरी की घटना के बाद की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 28, 2026 at 10:59 AM IST

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रांचीः रामनवमी की रात रांची के पंडरा इलाके में एक घर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. पंडरा के रहने वाले सुजीत गुप्ता रामनवमी के दिन अपने परिवार से मिलने के लिए गुमला गए थे. इसी दौरान चोरों ने उनके घर पर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. सुजीत के घर से चोरों ने 15 लाख रुपयों से ज्यादा के गहने गायब कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के वेस्ट सरोवर नगर, देवी मंडप रोड में रहने वाले सुजीत कुमार गुप्ता के घर पर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. चोर घर के दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर घुसे और सभी अलमीरा तोड़कर लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए. सुजीत कुमार ने बताया कि लगभग 15 लाख रुपए के जेवर और नकदी की चोरी की गई है. पीड़ित सुजीत गुप्ता ने बताया कि रामनवमी के दिन पूजा करके अपने गुमला स्थित गांव चले गए थे. बंद घर देखकर चोरी को अंजाम दिया गया है.

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चोरों ने तितर-बितर कर दिया सामान (Etv Bharat)

चार दरवाजा तोड़ा, चार लॉकर काटे तब की चोरी

पीड़ित सुजीत ने बताया कि चोर बेहद शातिर थे. उन्होंने उनके घर के चार दरवाजों के लॉक तोड़े और चार अलमीरा के लॉकर को काटा उसके बाद घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. सुजीत ने बताया कि अलमीरा के लॉकर में 15 लाख से ज्यादा के गहने और 60 हजार नकद था. ऐसा लग रहा है कि जैसे चोरों को यह पता था कि उनके घर में ही गहने रखे हुए हैं, क्योंकि गहनों के अलावा चोरों ने घर के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया. चोरों ने गहने खोजने के लिए पूरे घर के पूरे सामान को तहस-नहस कर दिया.

मामले की छानबीन की जा रही है. चोरों पर नकेल कसने के लिए रात्रि गश्ती को और बेहतर किया जाएगा:- प्रकाश सोय, कोतवाली डीएसपी

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