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रांची में चार दरवाजे, चार लॉकर काट लाखों के गहने उड़ा गए चोर, पुलिस गश्त पर बड़ा सवाल

रांचीः रामनवमी की रात रांची के पंडरा इलाके में एक घर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. पंडरा के रहने वाले सुजीत गुप्ता रामनवमी के दिन अपने परिवार से मिलने के लिए गुमला गए थे. इसी दौरान चोरों ने उनके घर पर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. सुजीत के घर से चोरों ने 15 लाख रुपयों से ज्यादा के गहने गायब कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के वेस्ट सरोवर नगर, देवी मंडप रोड में रहने वाले सुजीत कुमार गुप्ता के घर पर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. चोर घर के दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर घुसे और सभी अलमीरा तोड़कर लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए. सुजीत कुमार ने बताया कि लगभग 15 लाख रुपए के जेवर और नकदी की चोरी की गई है. पीड़ित सुजीत गुप्ता ने बताया कि रामनवमी के दिन पूजा करके अपने गुमला स्थित गांव चले गए थे. बंद घर देखकर चोरी को अंजाम दिया गया है.

चोरों ने तितर-बितर कर दिया सामान (Etv Bharat)

चार दरवाजा तोड़ा, चार लॉकर काटे तब की चोरी