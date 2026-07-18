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चोरी का नया ट्रेंड! सेल कर्मी के बंद आवास से 3.50 लाख की चोरी, फिर घर पर जड़ दिया अपना ताला

बोकारो: जिले के सेक्टर-12 थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद आवास को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. सेक्टर-12 सी स्थित सेल कर्मी के आवास से नकदी और जेवरात सहित करीब साढ़े तीन लाख रुपये की संपत्ति चोरी होने की बात सामने आई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. सीटी डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि सेक्टर 12 थाना में चोरी की घटना हुई है. सेल कर्मी के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है.

बताया जा रहा है कि सेल कर्मी वकील प्रसाद महली बुधवार को अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर गांव गए थे. दो दिन बाद शाम को जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनके घर के दरवाजे पर दूसरा ताला लगा हुआ है. उस ताला को तोड़ने के बाद अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और चोरी हो चुकी थी.

जानकारी देते पीड़ित और सिटी डीएसपी (ETV BHARAT)

सेल कर्मी ने बताया कि उन्होंने 5 जुलाई को ही इस नए आवास में शिफ्ट किया था. चोरों ने घर पर रखे नकदी और जेवरात सहित करीब 3.5 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया. वारदात के बाद चोर अपने साथ लाया दूसरा ताला लगाकर फरार हो गए, ताकि चोरी का पता देर से चल सके.