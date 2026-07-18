ETV Bharat / state

चोरी का नया ट्रेंड! सेल कर्मी के बंद आवास से 3.50 लाख की चोरी, फिर घर पर जड़ दिया अपना ताला

बोकारो में एक सेल कर्मचारी आवास पर चोरी हो गई. इसके बाद चोर घर पर अपना ताला लगाकर फरार हो गए.

jewellery-and-cash-stolen-from-house-in-bokaro
इसी अलमारी से हुई चोरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: जिले के सेक्टर-12 थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद आवास को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. सेक्टर-12 सी स्थित सेल कर्मी के आवास से नकदी और जेवरात सहित करीब साढ़े तीन लाख रुपये की संपत्ति चोरी होने की बात सामने आई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. सीटी डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि सेक्टर 12 थाना में चोरी की घटना हुई है. सेल कर्मी के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है.

बताया जा रहा है कि सेल कर्मी वकील प्रसाद महली बुधवार को अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर गांव गए थे. दो दिन बाद शाम को जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनके घर के दरवाजे पर दूसरा ताला लगा हुआ है. उस ताला को तोड़ने के बाद अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और चोरी हो चुकी थी.

जानकारी देते पीड़ित और सिटी डीएसपी (ETV BHARAT)

सेल कर्मी ने बताया कि उन्होंने 5 जुलाई को ही इस नए आवास में शिफ्ट किया था. चोरों ने घर पर रखे नकदी और जेवरात सहित करीब 3.5 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया. वारदात के बाद चोर अपने साथ लाया दूसरा ताला लगाकर फरार हो गए, ताकि चोरी का पता देर से चल सके.

घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-12 थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है.

ये भी पढ़ें: बोकारो पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी

अवैध कोयला कारोबार पर सीआईएसएफ का बड़ा प्रहार, कोयला से लदे दो पिकअप वाहन जब्त

बोकारो में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत, शादी समारोह से लौटने के दौरान हुआ हादसा

TAGGED:

बोकारो में सेल कर्मी के घर पर चोरी
THEFT IN BOKARO
BOKARO
बोकारो में चोरी
THEFT IN SAIL EMPLOYEE HOUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.