दिल्ली के संगम विहार में डकैती, जन्मदिन मनाने गया था परिवार, घर से लाखों के गहने-नकदी गायब
दिल्ली के संगम विहार में बदमाशों ने घर के गेट, शीशे और ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया.
Published : September 21, 2026 at 9:56 AM IST
नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में रविवार रात एक घर में लाखों रुपये और गहनों की चोरी का मामला सामने आया है. वारदात के समय परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे. सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम के साथ पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाए. परिवार बर्थडे पार्टी के लिए घर से बाहर गया था और इसी दौरान चोरों ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया. चोरों ने घर से सोने-चांदी के जेवरात के साथ करीब पांच लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए.
वहीं, परिवार ने करीब 40 लाख रुपये की चोरी का दावा किया ह. पुलिस, FSL और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. परिवार के मुताबिक, रात करीब 9 से 10 बजे के बीच चोरों ने घर को निशाना बनाया. चोरों ने घर की ऊपरी मंजिल पर बनी दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए. इसके बाद घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, उस दौरान इलाके की गली में काफी चहल-पहल थी. परिवार का कहना है कि चोर महज कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.
#WATCH | दिल्ली | संगम विहार के सैनिक बाज़ार इलाके में रविवार रात एक घर में बड़ी लूट हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 20, 2026
दिल्ली पुलिस, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम के साथ सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके पर पहुंची। जांच शुरू कर दी गई है।
(वीडियो घटनास्थल से है।) pic.twitter.com/wX8SoHchRl
घर के मालिक बिलाल के मुताबिक, जब वह करीब 10 बजे घर पहुंचे तो घर का सामान बिखरा हुआ था. उन्होंने अपने बेटे से सामान फैलाने को लेकर पूछा, लेकिन बेटे ने बताया कि घर से निकलते वक्त सभी सामान व्यवस्थित था. उसके बाद उन्होंने देखा कि घर की खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ है. घर के ड्रेसिंग एरिया समेत कई जगहों के ताले तोड़े गए थे. नकदी समेत अन्य कीमती आभूषण घर से गायब मिले. उन्होंने बताया कि तकरीबन 35 लख रुपए की ज्वेलरी और 4 से 5 लाख रुपये नकदी गायब है.
उन्होंने बताया कि सूचना पाकर पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी. पास में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी पुलिस खंगाल रही है. क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट लिए. परिवार को शक है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले घर की रेकी की गई होगी. फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.
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