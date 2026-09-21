ETV Bharat / state

दिल्ली के संगम विहार में डकैती, जन्मदिन मनाने गया था परिवार, घर से लाखों के गहने-नकदी गायब

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में रविवार रात एक घर में लाखों रुपये और गहनों की चोरी का मामला सामने आया है. वारदात के समय परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे. सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम के साथ पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाए. परिवार बर्थडे पार्टी के लिए घर से बाहर गया था और इसी दौरान चोरों ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया. चोरों ने घर से सोने-चांदी के जेवरात के साथ करीब पांच लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए.

वहीं, परिवार ने करीब 40 लाख रुपये की चोरी का दावा किया ह. पुलिस, FSL और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. परिवार के मुताबिक, रात करीब 9 से 10 बजे के बीच चोरों ने घर को निशाना बनाया. चोरों ने घर की ऊपरी मंजिल पर बनी दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए. इसके बाद घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, उस दौरान इलाके की गली में काफी चहल-पहल थी. परिवार का कहना है कि चोर महज कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.