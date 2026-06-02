ETV Bharat / state

हापुड़ में उद्योगपति के घर बदमाशों का धावा; गन प्वाइंट पर घर में घुसकर परिवार को बनाया बंधक, सवा किलो सोना और कैश लूटे

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस टीमें लगाई गई हैं.

जांच करते पुलिस के अधिकारी.
जांच करते पुलिस के अधिकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़ : थाना हापुड़ देहात में मंगलवार की देर रात बदमाशों ने जनपद के प्रमुख उद्योगपति के घर को निशाना बनाया है. हथियार लैस बदमाशों ने घर में घुसकर न सिर्फ लूटपाट की, बल्कि पूरे परिवार को बंधक बना लिया. बदमाशों ने घर से एक किलो सोने के आभूषण, लाखों रुपये की नकदी लेकर फरार हो गये. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. सूचना मिलते ही डीआईजी सहित आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और एसपी ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया है.

पूरा मामला थाना हापुड़ देहात क्षेत्र का है. थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गढ़ रोड पर स्थित शहर के प्रमुख टिंबर व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल का मकान और गोदाम एक साथ है. व्यापारी नरेन्द्र अग्रवाल के मुताबिक, मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे के बाद प्रमुख उद्योगपति का पोता अपने घर आया. परिजनों ने जैसे ही उसके लिए दरवाजा खोला पीछे से हथियारबंद चार बदमाश अंदर घुस गए और परिवार को गन पॉइंट पर ले लिया.

व्यापारी के मुताबिक, बदमाशों ने परिवार और सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पैर चादर से फाड़कर बांध दिए और गन की नोक पर परिजनों को लेकर अलमारी की चाबी लेकर अलमारी खोली गई और करीब सवा किलो सोना, लाखों रुपये की नकदी, कीमती सामान और कपड़े लेकर बदमाश बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर मौके से फरार हो गए.

व्यापारी के परिजनों ने किसी तरह से 112 नंबर पर फोन करके जानकारी दी. सूचना पर तुरंत एसपी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. मेरठ डीआईजी कलानिधि नैथानी भी मौके पर पहुंचे. एसपी ने इस मामले में खुलासे के लिए जनपद स्तर पर चार टीम और डीआईजी ने मेरठ रेंज स्तर पर 3 टीम में गठित की है. पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई हैं.

इस मामले में डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि थाना हापुड़ देहात में एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि चार लोग घर के अंदर घुस गए और परिवार को बंधक बनाकर वहां से नगदी और सामान ले गए हैं. इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : साहब एक बीड़ी पिला दो, मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश ने की अज़ीब फ़रमाइश

TAGGED:

HAPUR NEWS
हापुड़ में बदमाशों का धावा
HOSTAGE ROBBERY IN HAPUR
HAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.