हरिद्वार में नामी ज्वैलर्स से लाखों की ठगी, सोने की नकली चूड़ियां वापस कर लगाया लाखों का चूना

हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक ज्वैलरी से ठगी मामले में पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है.

Jewellers fraud
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 24, 2026 at 6:44 AM IST

2 Min Read
हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक ज्वैलरी शोरूम से लाखों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां एक ज्वैलर से नकली सोने की चूड़ियों के बदले असली चूड़ियां एक्सचेंज कराकर एक ठग फरार हो गया. पीड़ित ज्वैलर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

आर्यनगर चौक ज्वालापुर स्थित गुप्ता जी एंड संस ज्वैलर्स संचालक शिवा मित्तल ने कोतवाली ज्वालापुर में दी तहरीर में बताया कि 10 जनवरी को दोपहर करीब ढाई बजे दीपक कुमार उर्फ दीपक चौहान अपनी पत्नी के साथ शोरूम आया था. उसने 7 लाख 26 हजार रुपए की एक जोड़ी सोने की चूड़ियां खरीदी थी. आरोपी ने जाते समय कहा गया था कि वो 2 से 3 दिन में चूड़ियां बदल भी सकता है. इसके बाद 18 जनवरी को आरोपी दोबारा शोरूम पहुंचा और चूड़ियों के बदलने की बात कही. आरोपी ठग द्वारा वापस दी गई चूड़ियां देखने में डिजाइन, वजन, रंग और हॉलमार्क में बिल्कुल असली जैसी थी.

भरोसे में आकर ज्वैलर्स ने चूड़ियां वापस कर ली और बदले में उतनी ही कीमत की नई सोने की चूड़ियां दे दी. इसी दौरान आरोपी ने एक सोने की अंगूठी भी खरीदी. इसके बाद 21 जनवरी को थाना बीटा-2 नोएडा से पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि एक्सचेंज में दी गई चूड़ियां नकली हैं और यह धोखाधड़ी दीपक चौहान द्वारा की गई है. इसके बाद शोरूम संचालक ने चूड़ियों की जांच करवाई, जिसमें ऊपर सोने की पॉलिश चढ़ी थी, जो उतरने पर अंदर से रंगीन धातु निकली. इससे स्पष्ट हो गया कि चूड़ियां नकली थी.

पीड़ित ज्वैलर का आरोप है कि आरोपी ने पहले असली चूड़ियां खरीदी, फिर हूबहू वैसी ही नकली चूड़ियां बनवाकर शोरूम में वापस कर दी और बदले में एक और असली चूड़ियों की जोड़ी ले गया. इस ठगी से ज्वैलरी शोरूम को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. पीड़ित के पास सीसीटीवी फुटेज, बिल और नकली चूड़ियों के सैंपल मौजूद हैं. उसने पुलिस से चूड़ियां वापस दिलाने और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

कोतवाली ज्वालापुर प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. दस्तावेजों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

