ETV Bharat / state

ज्वैलर की दुकान पर लूट: गुस्साए व्यापारियों ने दो घंटे कारोबार बंद रखा, पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप

ज्वैलर से लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छह से ज्यादा टीमों का गठन किया है. टीमें तलाश में जुटी हैं.

Jewellers shop loot case
विरोध प्रदर्शन करते व्यापारी (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: शहर के तिजारा रोड पर गत शनिवार को एक ज्वैलर के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 35 लाख रुपए के गहनों की लूट की घटना के विरोध में सोमवार को ज्वैलर्स ने दो घंटे अपना कारोबार बंद रखा. गुस्साए व्यापारियों ने चेतावनी दी कि 48 घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की बरामदगी नहीं हुई तो गुरुवार को अलवर बंद किया जाएगा. व्यापारियों ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि वह जांच के नाम पर केवल हेलमेट व सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई करती है. व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा के लिए व्यापारियों को हथियार रखने के लाइसेंस दिलाने की मांग भी की.

ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि शहर के तिजारा फाटक के पास स्थित राधा ज्वैलर्स पर दो दिन पहले लूट की घटना हुई थी. इससे व्यापारियों में आक्रोश है. इस घटना के विरोध में अलवर शहर के ज्वैलरों ने दो घंटे अपना कारोबार बंद रखा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि शहर में पुलिस की गश्त सुदृढ़ होती तो ऐसी घटना नहीं होती.

पढ़ें: अलवर में दिनदहाड़े वारदात: ज्वैलर के गले पर लगाई दरांती और 35 लाख का सोना-चांदी लूटा

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिलकर व्यापारियों ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दो दिन का समय दिया है. इस दौरान पुलिस की ओर से अपराधियों की गिरफ्तारी व लूटे गए सामान की बरामदगी नहीं होती है, तो व्यापारियों की ओर से गुरुवार को अलवर बंद का आह्वान किया जाएगा.

...तो अनिश्चितकालीन बंद रहेगा अलवर: अलवर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने चेतावनी दी कि यदि अगले दो दिनों में लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी नहीं हुई, तो गुरुवार को एक दिन का बंद रखा जाएगा. इसके बाद भी पुलिस ने आरोपियों को नहीं पकड़ा तो अलवर अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाएगा.

पुलिस की टीमें कर रही तलाश: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि ज्वैलर की दुकान से लूट के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने छह से ज्यादा टीमों का गठन किया है. सभी टीमें अपराधियों की तलाश में जुटी हैं.

TAGGED:

JEWELLERS PROTEST
SHOP SHUT DOWN
ACCUSED ABSCONDED
JEWELLERS SHOP LOOT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उदयपुर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवॉर्ड, हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी शादियों के चलते बनी वैश्विक पहचान

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

SIR फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें? यहां जानें आसान तरीका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.