ETV Bharat / state

ज्वैलर की दुकान पर लूट: गुस्साए व्यापारियों ने दो घंटे कारोबार बंद रखा, पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप

विरोध प्रदर्शन करते व्यापारी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के तिजारा रोड पर गत शनिवार को एक ज्वैलर के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 35 लाख रुपए के गहनों की लूट की घटना के विरोध में सोमवार को ज्वैलर्स ने दो घंटे अपना कारोबार बंद रखा. गुस्साए व्यापारियों ने चेतावनी दी कि 48 घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की बरामदगी नहीं हुई तो गुरुवार को अलवर बंद किया जाएगा. व्यापारियों ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि वह जांच के नाम पर केवल हेलमेट व सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई करती है. व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा के लिए व्यापारियों को हथियार रखने के लाइसेंस दिलाने की मांग भी की. ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक गर्ग ने बताया कि शहर के तिजारा फाटक के पास स्थित राधा ज्वैलर्स पर दो दिन पहले लूट की घटना हुई थी. इससे व्यापारियों में आक्रोश है. इस घटना के विरोध में अलवर शहर के ज्वैलरों ने दो घंटे अपना कारोबार बंद रखा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि शहर में पुलिस की गश्त सुदृढ़ होती तो ऐसी घटना नहीं होती. पढ़ें: अलवर में दिनदहाड़े वारदात: ज्वैलर के गले पर लगाई दरांती और 35 लाख का सोना-चांदी लूटा