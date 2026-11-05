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धनतेरस पर सोने-चांदी की चमक, हल्के वजन में भारी डिजाइन का क्रेज; ज्वेलर्स ने की खास तैयारी

तिलक नगर स्थित गहनों की दुकान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: धनतेरस और दीपावली से पहले दिल्ली के बाजारों में सोने-चांदी की खरीदारी को लेकर रौनक बढ़ने लगी है. सोने और चांदी की कीमतों में हालिया उतार-चढ़ाव के बीच जहां ग्राहक खरीदारी को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं, वहीं ज्वेलर्स ने भी त्योहार के लिए खास तैयारियां की हैं. इस बार बाजार में कम वजन में भव्य दिखने वाली ज्वेलरी, एंटीक फिनिशिंग, टर्की और दुबई कलेक्शन के साथ इंग्लिश डिजाइन के आभूषणों का क्रेज देखने को मिल रहा है. वहीं, चांदी के सिक्कों, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों और गिफ्ट आइटम्स की मांग बढ़ने की उम्मीद है. धनतेरस पर ग्राहकों की पसंद, बाजार के ट्रेंड और प्री-बुकिंग की स्थिति को लेकर ETV भारत ने दिल्ली के तिलक नगर स्थित ज्वेलर्स और विशेषज्ञों से खास बातचीत की.

सोने की कीमतों में नरमी से खरीदारों को राहत