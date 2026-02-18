ETV Bharat / state

बिलासपुर में आभूषण कारोबारी से लूट, मिस फायर होने पर बदमाशों ने हथौड़ी से किया दुकानदार पर वार

लूट की ये सनसनीखेज वारदात सरकंडा थाना क्षेत्र के राजकिशोर नगर से टेलीफोन एक्सचेंज रोड के बीच सुनसान इलाके में हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. पीड़ित के परिवार वालों और परिचितों ने बताया कि जख्मी संतोष तिवारी की सोने चांदी की दुकान है. वारदात वाले दिन वो दुकान बंद करके अपनी कार से अपने घर लौट रहे थे.

बिलासपुर: संस्कारधानी में एक बार गुंडों ने तांडव मचाया है. मंगलवार रात करीब 9:28 के आस-पास नकाबपोश बदमाशों ने एक ज्वेलरी कारोबारी पर जानलेवा हमला कर दिया. बदमाशों ने हमला कर सोने-चांदी के जेवरात कारोबारी से लूट लिए.

दुकान बंद कर वो अपने घर लौट रहे थे तभी रास्ते में बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया. दुकानदार पर जानलेवा हमला किया गया है: तुषार, स्थानीय निवासी, वार्ड नंबर 51

आभूषण कारोबारी से लूट (ETV Bharat)

कारोबारी रोज की तरह दुकान बंद कर अपने घर जाने के लिए निकले, रास्ते में बदमाशों ने उनको रोक लिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया. मौके पर फायरिंग नहीं हुई है. मैग्जीन और कारतूस जरुर मिले हैं. बदमाशों की तलाश की जा रही है: रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर

आभूषण कारोबारी से लूट (ETV Bharat)

कारोबारी पर जानलेवा हमला

परिचितों ने बताया कि घर लौटने के दौरान जब संतोष तिवारी राजकिशोर नगर शक्ति चौक से बीएसएनएल ऑफिस के बीच पहुंचे, तभी उनकी गाड़ी को एक और कार और बाइक ने घेरकर रोक लिया. बाइक और कार में कुल तीन से चार लोग सवार थे. संतोष तिवारी को जबरन गाड़ी से बाहर निकाला और उनपर पिस्तौल तान दी.

आरोप है कि बदमाशों ने पिस्टल तानकर जेवरात सौंपने की धमकी दी, विरोध करने पर आरोपियों ने पिस्टल के बट एवं हथौड़े से संतोष तिवारी के सिर पर हमला कर दिया. कारोबारी के जख्मी होते ही आरोपी कार में रखे सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि बदमाश भागते समय अपनी कार (CG 10 BJ 8147 और पैशन प्रो मोटरसाइकिल CG 10 P 0331 मौके पर ही छोड़ कर भाग निकले. किसी तरह से घायल संतोष तिवारी सरकंडा थाने पहुंचे और घटना की सारी जानकारी पुलिस को दी.



आभूषण कारोबारी से लूट (ETV Bharat)

सिविल लाइन पुलिस कर रही घटना की जांच

मामले में सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह ने पुलिस के आधिकारिक सोशल मिडिया ग्रुप में बताया कि 17 फरवरी की रात 9 बजे के आसपास प्रार्थी संतोष तिवारी को अज्ञात व्यक्तियों ने रोककर मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया. मौके से एक मैगजीन और कुछ राउंड भी बरामद हुए हैं, जिन्हें चलाया नहीं गया था. प्रार्थी के सिर में चोट आई है, जो हथौड़े से मारने की बात सामने आई है.



अग्निवीर बनने के लिए 1 अप्रैल से करिए आवेदन, 1 से 10 जून के बीच सीईई परीक्षा

पेंडिंग ई-चालान वाले वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर, लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा निपटारा

दुर्ग में फर्जी मृत्यु का दावा कर शख्स ने बैंक से निकाले 1 करोड़ 19 लाख