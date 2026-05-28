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दिनदहाड़े ज्वेलर्स संचालक की हत्या, पीसीसी चीफ दीपक बैज पहुचे पेंड्रा,परिजनों से की मुलाकात

दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है.

GPM MURDER
गौरेला पेंड्रा मरवाही हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 12:17 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 12:30 PM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा के कोटमी साप्ताहिक बाजार में ज्वेलर्स संचालक प्रदीप सोनी की लूट और गोली मारकर हत्या की घटना के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बुधवार को पेंड्रा पहुंचे. पीसीसी चीफ मुक्तिधाम पहुंचे और मृतक प्रदीप सोनी की अंत्येष्टि में शामिल हुए.

परिजनों से मिले पीसीसी चीफ

दीपक बैज ने परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इस दौरान उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया. मीडिया से चर्चा करते हुए दीपक बैज ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा.

जीपीएम में दीपक बैज (ETV Bharat Chhattisgarh)

दीपक बैज ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा

दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है. बैज ने कहा कि पहले इस तरह की घटनाएं मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलती थीं, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी हत्या, लूट और गोलीबारी जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक है.

बीच बाजार में दिनदहाड़े ज्वेलर्स संचालक की हत्या होना, पुलिस व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है. अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है और सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है- दीपक बैज,कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. घटना को लेकर व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. वहीं पूरे जिले में इस घटना के बाद भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है.

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Last Updated : May 28, 2026 at 12:30 PM IST

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