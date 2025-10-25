जोधपुर में ज्वैलर ने नशे में दी जान, बचाने आए पिता भी घायल
जोधपुर में रातानाड़ा इलाके में ज्वैलर ने घर के बाहर आत्महत्या कर ली. वह शराब का आदी था.
Published : October 25, 2025 at 8:27 AM IST|
Updated : October 25, 2025 at 8:42 AM IST
जोधपुर: शहर में रातानाड़ा पुलिस लाइन के सामने शुक्रवार रात एक ज्वैलर ने अपनी जान दे दी. आत्महत्या के समय वह शराब के नशे में बताया जा रहा है. उसे बचाने आए पिता भी जख्मी हो गए. फिलहाल ज्वैलर के आत्महत्या करने की वजह पता नहीं चली है.
रातानाड़ा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि पुलिस लाइन के सामने होटल के पास रहने वाला ओमप्रकाश सोनी (45) शराब का आदी था. शुक्रवार रात दस बजे नशे में होने के बावजूद मकान से बाहर निकल आया. उसके हाथ में चाकू था. उससे सड़क पर जान देने की कोशिश की. दर्द होने पर चिल्लाया तो पिता सत्यनारायण व अन्य परिजन बाहर आए. पिता ने बेटे को बचाने का प्रयास किया. इस दौरान पिता सत्यनारायण के हाथ की अंगुलियां कट गई.
लखावत ने बताया कि ओमप्रकाश ने सड़क पर खुदकुशी कर ली.परिजन उसे महात्मा गांधी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बचाने का प्रयास किया. इलाज के दौरान ओमप्रकाश की मौत हो गई. वहीं अंगुलियां कटने से गंभीर घायल पिता सत्यनारायण का इलाज चल रहा है.
कारण पता नहीं: पुलिस ने बताया कि मृतक ओमप्रकाश सोनी लंबे समय से शराब का आदी था. वह रातानाड़ा में सोने-चांदी के जेवर बनाने का काम करता था. शुक्रवार रात या उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम उठाया, इसका पता नहीं चला है. नशे में ही आत्महत्या करने की आशंका है.