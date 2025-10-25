ETV Bharat / state

जोधपुर में ज्वैलर ने नशे में दी जान, बचाने आए पिता भी घायल

जोधपुर में रातानाड़ा इलाके में ज्वैलर ने घर के बाहर आत्महत्या कर ली. वह शराब का आदी था.

Doctors treating the jeweler at the hospital, along with police officers
अस्पताल में ज्वैलर का इलाज करते डॉक्टर. साथ में पुलिसकर्मी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 8:27 AM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 8:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: शहर में रातानाड़ा पुलिस लाइन के सामने शुक्रवार रात एक ज्वैलर ने अपनी जान दे दी. आत्म​हत्या के समय वह शराब के नशे में बताया जा रहा है. उसे बचाने आए पिता भी जख्मी हो गए. फिलहाल ज्वैलर के आत्महत्या करने की वजह पता नहीं चली है.

रातानाड़ा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि पुलिस लाइन के सामने होटल के पास रहने वाला ओमप्रकाश सोनी (45) शराब का आदी था. शुक्रवार रात दस बजे नशे में होने के बावजूद मकान से बाहर निकल आया. उसके हाथ में चाकू था. उससे सड़क पर जान देने की कोशिश की. दर्द होने पर चिल्लाया तो पिता सत्यनारायण व अन्य परिजन बाहर आए. पिता ने बेटे को बचाने का प्रयास किया. इस दौरान पिता सत्यनारायण के हाथ की अंगुलियां कट गई.

पढ़ें:जैसलमेर के लाठी में युवक ने दी जान, मानसिक रूप से था परेशान

लखावत ने बताया कि ओमप्रकाश ने सड़क पर खुदकुशी कर ली.परिजन उसे महात्मा गांधी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बचाने का प्रयास किया. इलाज के दौरान ओमप्रकाश की मौत हो गई. वहीं अंगुलियां कटने से गंभीर घायल पिता सत्यनारायण का इलाज चल रहा है.

कारण पता नहीं: पुलिस ने बताया कि मृतक ओमप्रकाश सोनी लंबे समय से शराब का आदी था. वह रातानाड़ा में सोने-चांदी के जेवर बनाने का काम करता था. शुक्रवार रात या उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम उठाया, इसका पता नहीं चला है. नशे में ही आत्महत्या करने की आशंका है.

Last Updated : October 25, 2025 at 8:42 AM IST

TAGGED:

FATHER ALSO INJURED
सड़क पर खुदकुशी
ज्वैलर ने की आत्महत्या
DIED OUTSIDE THE HOUSE
JEWELLER KILLED HIMSELF IN JODHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ महापर्व : जानें नहाय-खाय, खरना, संध्या और प्रात: कालीन अर्घ्य की डेट और टाइमिंग

पाकिस्तान में टमाटर ₹600, अदरक ₹750 किलो बिक रहा , जानिए क्या है वजह?

पेट का अल्सर क्यों और कैसे होता है? जानें इसके लक्षण और बचने के उपाय

SPECIAL: कॉकरोच पालन से होगा लाखों का मुनाफा, सोने से भी ज्यादा बढ़ने वाली है इस कीड़े की कीमत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.