सावधान! Instagram पर दोस्ती पड़ी भारी, नाबालिग को ब्लैकमेल करके हड़पे 36 ग्राम सोने के गहने और 60 हजार रुपए
युवक ने लड़की को मीठी बातों में फंसाया, फोटो वायरल करने की धमकी देकर दिया वारदात को अंजाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 1:14 PM IST
लखनऊ: राजधानी में सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग और ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हसनगंज के गढ़ी नगर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर एक युवक ने उसका स्नैपचैट पासवर्ड ले लिया. उसके बाद आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरें डाउनलोड कर लीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देने लगा. यहां तक की आरोपी ने धमकी देकर पोर्टर ऐप के जरिए पीड़िता से 36 ग्राम सोने के जेवर और 60 हजार रुपये नकद ऐंठ लिए. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.
पीड़िता के पिता श्याममणि तिवारी ने हसनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी की दिसंबर 2025 में इंस्टाग्राम के माध्यम से वंश नाग नाम के युवक से बातचीत शुरू हुई थी. युवक ने अपनी बातों में फंसाकर पीड़िता का भरोसा जीता और चालाकी से उसकी स्नैपचैट आईडी और पासवर्ड हासिल कर लिए. इसके बाद आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरें डाउनलोड कर लीं और उन्हें सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.
सोने के जेवरात मंगवाए
तस्वीरें वायरल करने का डर दिखाकर आरोपी ने नाबालिग पर दबाव बनाया. उसने पोर्टर ऐप कूरियर डिलीवरी सर्विस के माध्यम से कई किस्तों में लगभग 58 हजार नकद मंगवाए और दो हजार ऑनलाइन ट्रांसफर कराए. इतना ही नहीं, अप्रैल से जून 2026 के बीच आरोपी ने डरा-धमकाकर पीड़िता के घर से 36 ग्राम सोने के आभूषण भी पोर्टर के जरिए अपने पास मंगवा लिए. इसमें 4 ग्राम की सोने की अंगूठी, 8 ग्राम की चेन, 4 ग्राम का ब्रेसलेट और करीब 20 ग्राम वजन के तीन मंगलसूत्र शामिल हैं.
शिकायत करने पर दी धमकी
घर से जेवर और नकदी गायब होने पर जब परिजनों ने पूछताछ की, तो पीड़िता ने आपबीती सुनाई. जब पीड़िता के पिता ने आरोपी वंश नाग से संपर्क कर गहने और पैसे वापस करने को कहा, तो उसने मिलने से साफ मना कर दिया और पुलिस में शिकायत करने पर तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी. आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता के नाम से फर्जी ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बना रखे हैं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़ित परिवार ने हसनगंज पुलिस से बेटी की सुरक्षा, सामान की बरामदगी और पॉक्सो और साइबर धाराओं में एफआईआर की मांग की है.
एसीपी महानगर अंकित कुमार ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जिन डिजिटल माध्यम जैसे सोशल मीडिया आईडी, बैंक ट्रांसफर और पोर्टर डिलीवरी लोकेशन का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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