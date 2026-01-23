सहारनपुर में DIG-DM ऑफिस से कुछ दूरी पर डायमंड शोरूम से करोड़ों की चोरी
शोरूम की दीवार तोड़कर घुसे चोरों ने की चोरी, पुलिस की पांच टीमें तलाश में जुटी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 3:08 PM IST
सहारनपुर: स्मार्ट सिटी सहारनपुर में कोर्ट रोड के डायमंड शोरूम में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. चोरों ने गुरुवार की रात में दीवार को तोड़कर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया है. डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस ऑफिस से कुछ कदमों की दूरी पर स्थित कैरेटलेन डायमंड शोरूम में शुक्रवार की सुबह चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारी जांच में जुटे हैं. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया है.
पुलिस के अनुसार, थाना सदर बाजार इलाके में डीआईजी के कार्यालय के पीछे राजेश गुप्ता का कैरेटलेन डायमंड शोरूम है. शोरूम से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी सिविल लाइन और चौकी के पीछे जिलाधिकारी कार्यालय है.
डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि कुछ चोर छत के रास्ते से आए और शोरूम के बराबर में बनी सीढियों के पास की दीवार को तोड़कर अंदर में दाखिल हुए. इस दौरान चोरों ने डिस्प्ले पर लगाए गए सभी जेवर चुराकर फरार हो गए. एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में पांच टीमें बनाकर घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए गए है.
कोर्ट रोड पर स्थित करेंट लेन डायमंड शोरूम में रखी ज्वेलरी का INSURANCE है. शोरूम मैनेजर अभी INSURANCE और चोरी गए सामान का आंकलन कर रहे हैं. बिना आंकलन के चोरी हुए सामान की कीमत बताना अभी मुश्किल है. पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा. डीआईजी ने बताया कि घटना में लापरवाही पाए जाने पर दोषी पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
