बलरामपुर ज्वेलरी शॉप चोरी केस : एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत, परिजनों का पुलिस पर आरोप

पुलिस वाले मेरे बेटे को बहुत ज्यादा मारे हैं. मेरे बेटे को कुछ बीमारी नहीं था. पुलिस वाले उसको मार के मरवाए हैं. मेरे लड़का को तीन दिन मारे हैं. मेरे घर में आकर भी मारे हैं.दुकान से पैसा भी लेकर उन लोग चले आए हैं - अगरबत्ती सिंह, मृतक युवक की मां

परिजनों ने लगाया पुलिस पर आरोप : आपको बता दें कि बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के दहेजवार चौक में संचालित धनंजय ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात हुई थी.चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया था.इनमें से एक आरोपी उमेश सिंह सरगुजा के बतौली क्षेत्र का रहने वाला था.जिसकी रविवार दोपहर को पुलिस कस्टडी में मौत हो गई. मौत की खबर सुनते ही परिजन अंबिकापुर से बलरामपुर आए और पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया.

बलरामपुर-रामानुजगंज : बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के धनंजय ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी.चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने जेवर और नकदी चोरी के आरोप में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया था.इन आरोपियों में से एक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई. संदेहास्पद मौत होने के बाद आरोपी युवक के परिजनों ने बलरामपुर पहुंचकर पुलिस पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया.

युवक की मां का कहना है कि उसके बेटे को क्यों पुलिस पकड़कर लाई ये नहीं पता.घर पर आकर पुलिस ने मारपीट की और उसे पकड़कर ले आई. इस मामले में बलरामपुर जिले के एडिशनल एसपी विश्वदीपक त्रिपाठी ने कहा कि धनंजय ज्वेलर्स के यहां चोरी हुई थी. उसमें छह आरोपी थे. जिन्होंने 30-31 अक्टूबर की रात के दरमियान चोरी की घटना को अंजाम दिया. उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. आरोपियों की बातों से एक अन्य आरोपी का भी उल्लेख हुआ. जिसे पुलिस ने अंबिकापुर के बतौली जाकर गिरफ्तार किया.आरोपी की निशानदेही पर चोरी का माल और नकदी भी बरामद हुई है. आरोपी ने जिसे माल बेचा था उसके पास भी सामान बरामद हुआ.

पुलिस आरोपी को सीतापुर से लेकर आ रही थी. सुबह चार बजे की घटना है. थाना पहुंचने से पहले उसकी तबीयत खराब हुई. पहले भी आरोपी एक साल में दस बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है.दो बार उसे ब्लड भी चढ़ाया गया है. वो अक्सर बीमार रहता था. तबीयत बिगड़ने पर तत्काल पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया.जहां उपचार के दौरान सुबह उसकी मौत हो गई. पूर्व में भी वो बीमारी से ग्रसित था, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है - विश्वदीपक त्रिपाठी, एएसपी





एडिशनल एसपी ने कहा कि मृतक उमेश के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है .पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा की मौत किस वजह से हुई है. उमेश की मौत कैसे हुई इस बात की जानकारी पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी चल पाएगी.लेकिन इस मामले में बड़ा सवाल ये है कि परिजन ये कह रहे हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं थी,वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि उमेश पहले ही बीमार था.ऐसे में अब पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिका हुआ है.क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही ये बात साफ हो सकेगी कि उमेश की मौत पिटाई की वजह से हुई है या बीमारी की वजह से.



