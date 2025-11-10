ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में मंदिर के चबूतरे की खुदाई में मिला जेवर से भरा पीतल का गिलास, पुलिस ने कब्जे में लिया

मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से जेवर वापस ले लिए हैं. पुलिस का कहना है कि बरामद सोने का वजन करीब डेढ़ तोला है.

खुदाई में मिला सोना.
खुदाई में मिला सोना. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 10:30 PM IST

फर्रुखाबाद : थाना कमालगंज क्षेत्र के श्रृंगीरामपुर गांव में मंदिर निर्माण के लिए की जा रही खुदाई में सोने के आभूषण मिले हैं. पीतल के गिलास में करीब डेढ़ तोले का सोना रखा था. सोना निकलने की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. काम देख रहे युवक ने गिलास को जमीन पर पटका तो वह टूट गया और उसके अंदर से टूटी हुई झुमकी, दो टूटे हुए कड़े सहित अन्य सोने के जेवर मिले. लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जेवर वापस करने को कहा. ग्रामीणों ने जेवर वापस कर दिया. पुलिस ने जेवरात को कब्जे में ले लिया है. कमालगंज थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि खुदाई में मिले सोने का वजन करीब डेढ़ तोला होगा. जांच कराई जा रही है.

यह घटना रविवार रात की है. मंदिर के चबूतरे के लिए नींव खोदी जा रही थी. तभी मजदूरों को एक बड़ा गिलास मिला. मजदूरों ने मंदिर निर्माण की देखरेख कर रहे दीपू को इसकी जानकारी दी. दीपू ने गिलास को सड़क पर पटका तो उसमें मिट्टी के साथ कुछ जेवरात निकले. नींव खुदाई के दौरान चांदी का गिलास मिलने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई.

दीपू ने इसकी जानकारी मंदिर बनवा रहे रवि को दी. रवि पत्नी रुचि के साथ आगरा से फर्रुखाबाद पहुंचे. रुचि ने बताया, उनके पैतृक निवास के सामने चबूतरे के लिए खुदाई की जा रही है. जिसमें जेवर निकाला है.

कमालगंज थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि ग्राम श्रृंगीरामपुर में मंदिर निर्माण करते समय खुदाई में सोने मिलने की सूचना मिली. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. जेवरात पुलिस के कब्जे में है. जेवरात देखने में सोने जैसा प्रतीत हो रहा है. पीतल जैसे एक गिलास में यह आभूषण मिलने की सूचना मिली. जिनका वजन करीब डेढ़ तोला होगा. मामले की जांच की जा रही है.

