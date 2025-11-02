ETV Bharat / state

जिस ज्वैलरी कंपनी में थी मैनेजर, वहीं से उड़ा दिए ढाई करोड़ के गहने, सोना बेच खरीदी प्रॉपर्टी, कार का लोन चुकाया

धनतेरस से पहले चेकिंग में खुली चोरी, दंपति समेत तीन के खिलाफ मुकदमा, तलाश.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 1:25 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 1:40 PM IST

लखनऊ : गोमतीनगर इलाके में एक प्रतिष्ठित ज्वैलरी कंपनी की स्टोर मैनेजर ने पिछले चार सालों में करीब ढाई किलो सोना चुरा लिया. धनतेरस से ठीक पहले स्टॉक चेकिंग में करोड़ों की चोरी का खुलासा होने के बाद पता चला कि आरोपी अपने पति की मदद से सोना सस्ते दामों पर बेचकर प्रॉपर्टी खरीद रही थी. कंपनी द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी दंपति अब फरार है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है. चोरी किए गए सोने की अनुमानित कीमत पुलिस ने ढाई करोड़ से ऊपर आंकी है.

मामला गोमतीनगर स्थित कंपनी का है. प्रबंधन की ओर से गोमतीनगर थाने में दी गई तहरीर के अनुसार, धनतेरस से ठीक एक दिन पहले जब स्टॉक की गहन जांच की गई तो बड़े पैमाने पर सोने और हीरे के आभूषणों की कमी पाई गई. इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो कंपनी की स्टोर मैनेजर कोमल श्रीवास्तव की संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं. फुटेज में कोमल 15 और 16 अक्टूबर को अपने कपड़ों में सोने के गहने छिपाकर ऑफिस से बाहर ले जाते हुए दिखाई दीं. कोमल लखनऊ के इंदिरानगर की रहने वाली है.

सस्ते दाम पर सोना बेच खरीदी प्रॉपर्टी: कंपनी की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक पूछताछ में कोमल ने ढाई किलो सोना हड़पने की बात खुद कबूल कर ली. उसने बताया कि चोरी पिछले चार साल में धीरे-धीरे की. चोरी किए गए गहनों को उसने पति रितेश श्रीवास्तव की मदद से कम दामों पर कई सोनारों को बेचा. इस पैसे से कोमल ने न सिर्फ कई प्रॉपर्टी खरीदी हैं और नई ज्वेलरी भी बनाई है. साथ ही अपनी कार का लोन भी चुका दिया है. प्रबंधन ने बताया है कि कोमल पिछले 8 सालों से इस कंपनी में काम कर रही थी.

पहले माफी मांगी, अब पति-पत्नी दोनों गायब: गोमती नगर इंस्पेक्टर ब्रजेश चन्द्र तिवारी ने बताया कि मामला खुलने के बाद, 20 अक्टूबर को कोमल के पति रितेश श्रीवास्तव कंपनी पहुंचे. उन्होंने अपनी पत्नी की गलती मानते हुए 23 अक्टूबर तक का वक्त मांगा था कि वे हड़पे गए गहने लौटा देंगे. कंपनी ने उन्हें मोहलत दी, लेकिन तय तारीख गुजर जाने के बाद दंपति ने कंपनी से कोई संपर्क नहीं किया.

कंपनी प्रबंधन का कहना है कि कोमल और रितेश दोनों अब फरार होने की फिराक में हैं. कंपनी प्रबंधक ने इस पूरे मामले को लेकर गोमतीनगर थाने में दंपति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. पुलिस अब दंपति की तलाश कर रही है.

