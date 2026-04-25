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बांदा: साथ बैठकर पी थी शराब, फिर दोस्त ने ही आभूषण कारीगर के सीने में मारी गोली, मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

बांदा: साथ बैठकर पी थी शराब, फिर दोस्त ने ही आभूषण कारीगर के सीने में मारी गोली, मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

बांदा: बांदा जिले में शुक्रवार की देर रात एक आभूषण कारोबारी को उसके ही दोस्त ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस खून से लथपथ घायल को मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया. सूचना मिलने पर एसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया, उसके बाद परिजनों ने जाम खोला. बांदा: साथ बैठकर पी थी शराब, फिर दोस्त ने ही आभूषण कारीगर के सीने में मारी गोली, मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) परिजनों की मांग थी कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए. वहीं, घटना के 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके कब्जे से एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है.