ETV Bharat / state

बांदा: साथ बैठकर पी थी शराब, फिर दोस्त ने ही आभूषण कारीगर के सीने में मारी गोली, मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है

Photo Credit; ETV Bharat
बांदा: साथ बैठकर पी थी शराब, फिर दोस्त ने ही आभूषण कारीगर के सीने में मारी गोली, मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बांदा: बांदा जिले में शुक्रवार की देर रात एक आभूषण कारोबारी को उसके ही दोस्त ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस खून से लथपथ घायल को मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया. सूचना मिलने पर एसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया, उसके बाद परिजनों ने जाम खोला.

बांदा: साथ बैठकर पी थी शराब, फिर दोस्त ने ही आभूषण कारीगर के सीने में मारी गोली, मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat)

परिजनों की मांग थी कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए. वहीं, घटना के 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके कब्जे से एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है.

पुलिस के मुताबिक मृतक और आरोपी आपस में दोस्त थे. घटना से पहले रात में एक साथ बैठकर शराब भी पी थी. उसी दौरान नशे में किसी बात को लेकर शायद इनका झगड़ा हो गया था.

सरकारी विद्यालय के पास की घटना
दरअसल, पूरा मामला बबेरू कोतवाली कस्बे के दूलथोक इलाके का है, जहां शुक्रवार की रात लगभग 9:00 बजे एक सरकारी विद्यालय के पास लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी. उसके बाद मौके पर लोग पहुंचे तो देखा कि इसी इलाके का रहने वाला आभूषण कारीगर तेज प्रकाश खून से लथपथ हालत में पड़ा है.

वहीं, उसका साथी असलम वहां से जाते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद परिजन और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस तेज प्रकाश को बबेरू सीएचसी लेकर गई. वहां से चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. हालांकि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

एसपी पलाश बंसल ने बताया कि बबेरू कस्बे के रहने वाले तेज प्रकाश को उसके ही साथी असलम ने गोली मार दी थी. जिससे उसकी मौत हो गई है. वहीं, आरोपी को घटना के कुछ घंटे बाद ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है. परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें- बहराइच : पुतला फूंकने के दौरान खुद भी झुलस गईं MLA, पहुंचायी गईं अस्पताल

TAGGED:

MURDER AND ENCOUNTER
BANDA NEWS
JEWELERY ARTISAN
CRIME IN BANDA
MURDER IN BANDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.