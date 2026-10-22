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एटा में ज्वेलर्स से तमंचे के बल पर लूट, 10 किलो चांदी और सोना लेकर फरार हुए बदमाश

पुलिस ने चार टीमों का गठन किया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा : कोतवाली अलीगंज क्षेत्र में ज्वेलर्स से तमंचे के बल पर लाखों की लूट की वारदात सामने आई है. पुराहार गांव निवासी कारोबारी संजय यादव ने तीन अपाचे बाइक सवार बदमाशों पर उनकी मोटरसाइकिल गिराकर बैग लूटने का आरोप लगाया है.

सर्राफा व्यापारी संजय यादव ने बताया, बैग में करीब 10 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और एक लाख रुपये नकद रखे थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. एसएसपी इलामारन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमें गठित करने की बात कही है.