एटा में ज्वेलर्स से तमंचे के बल पर लूट, 10 किलो चांदी और सोना लेकर फरार हुए बदमाश
बैग में करीब 10 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और एक लाख रुपये नकद रखे थे. पुलिस ने चार टीमों का गठन किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:31 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 11:16 PM IST
एटा : कोतवाली अलीगंज क्षेत्र में ज्वेलर्स से तमंचे के बल पर लाखों की लूट की वारदात सामने आई है. पुराहार गांव निवासी कारोबारी संजय यादव ने तीन अपाचे बाइक सवार बदमाशों पर उनकी मोटरसाइकिल गिराकर बैग लूटने का आरोप लगाया है.
सर्राफा व्यापारी संजय यादव ने बताया, बैग में करीब 10 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और एक लाख रुपये नकद रखे थे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. एसएसपी इलामारन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए चार पुलिस टीमें गठित करने की बात कही है.
कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के पुराहार गांव निवासी संजय यादव पुत्र जगदीश सिंह की अलीगंज के मेवाती मोहल्ले में मां सरस्वती ज्वेलर्स के नाम से दुकान है. संजय यादव ने बताया, दुकान बंद करने के बाद अपने भतीजे विकास के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे. बाइक भतीजा चला रहा था. इसी दौरान किनौड़ी कट के समीप पीछे से तीन अपाचे बाइक सवार बदमाश पहुंचे और उनकी मोटरसाइकिल में कट मार दिया. इससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई.
बाइक गिरते ही बदमाशों ने बैग छीनने का प्रयास किया. संजय यादव ने विरोध करते हुए शोर मचाया तो एक बदमाश ने उनकी कनपटी पर तमंचा लगा दिया. बदमाशों ने गोली मारने की धमकी देकर उन्हें डराया और बैग लेकर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की छानबीन शुरू की.
रास्ते में कारोबारी को निशाना बनाकर की गई इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस बदमाशों की पहचान करने और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है. एसएसपी इलामारन ने बताया कि लूट की घटना प्रकाश में आई है. पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है. बदमाशों की धरपकड़ के लिए चार टीमें गठित की गई हैं. जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा.
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