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आगरा में दिनदहाड़े सराफा कारोबारी से 40 लाख रुपये की लूट, तमंचे के बल पर बैग छीनकर फरार हुए बदमाश

आगरा : खंदौली थाना क्षेत्र में आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर मंगलवार दिनदहाड़े सराफा कारोबारी से 40 लाख रुपये की लूट हो गई. बदमाशों ने बाइक से पहले सराफा कारोबारी का पीछा किया. इसके बाद सरेराह बाइक से कारोबारी को गिराकर तमंचे दिखाकर बैग लूट लिया. बैग में 40 लाख रुपये थे. लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस मामला संदिग्ध मान रही है. हर पहलू से जांच की जा रही है.

मामला मंगलवार दोपहर एक बजे का है. हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र स्थित कुरसंडा निवासी सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने पुलिस को तमंचे के बल पर 40 लाख रुपये का बैग लूटने की सूचना दी थी. सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने बताया कि आगरा की नमक मंडी सराफा बाजार में आभूषण खरीदने बाइक से जा रहा था. बैग में 40 लाख रुपये रखे थे.

खंदौली क्षेत्र के बगल घूंसा के पास आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर दो बाइक से सवार चार युवक आए. दोनों बाइक से मेरी बाइक में टक्कर मारी. जिससे मेरी बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक समेत मैं सड़क पर गिर गया. इतने में दो युवक बाइक से उतरे और मारपीट की. तमंचा कनपटी पर लगाकर रुपये से भरा बैग लूट कर फरार हो गए.