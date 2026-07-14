आगरा में दिनदहाड़े सराफा कारोबारी से 40 लाख रुपये की लूट, तमंचे के बल पर बैग छीनकर फरार हुए बदमाश
मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसीपी एत्मादपुर का कहना है कि मामला संदिग्ध है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 10:08 PM IST
आगरा : खंदौली थाना क्षेत्र में आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर मंगलवार दिनदहाड़े सराफा कारोबारी से 40 लाख रुपये की लूट हो गई. बदमाशों ने बाइक से पहले सराफा कारोबारी का पीछा किया. इसके बाद सरेराह बाइक से कारोबारी को गिराकर तमंचे दिखाकर बैग लूट लिया. बैग में 40 लाख रुपये थे. लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस मामला संदिग्ध मान रही है. हर पहलू से जांच की जा रही है.
मामला मंगलवार दोपहर एक बजे का है. हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र स्थित कुरसंडा निवासी सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने पुलिस को तमंचे के बल पर 40 लाख रुपये का बैग लूटने की सूचना दी थी. सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने बताया कि आगरा की नमक मंडी सराफा बाजार में आभूषण खरीदने बाइक से जा रहा था. बैग में 40 लाख रुपये रखे थे.
खंदौली क्षेत्र के बगल घूंसा के पास आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर दो बाइक से सवार चार युवक आए. दोनों बाइक से मेरी बाइक में टक्कर मारी. जिससे मेरी बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक समेत मैं सड़क पर गिर गया. इतने में दो युवक बाइक से उतरे और मारपीट की. तमंचा कनपटी पर लगाकर रुपये से भरा बैग लूट कर फरार हो गए.
सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने बताया कि मेरी सादाबाद क्षेत्र के गांव कुरसंडा में 'बंशीधर स्वर्णकार' के नाम से सोने-चांदी के आभूषणों की दुकान है. मैं आभूषण बनाने और बेचने का काम करता हूं. आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एसीपी एत्मादपुर देवेश कुमार, खंदौली थाना पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने छानबीन की.
एसीपी एत्मादपुर देवेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीमें आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जिसके आधार पर बाइक सवार बदमाशों की तलाश की जा रही है. सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने पहले लूट की सूचना परिजन को दी. परिजन जब आ गए तो ढाई बजे पुलिस को लूट की सूचना दी. जिसकी जांच की जा रही है. बदमाशों की तलाश में पुलिस की तीन टीमें लगाई हैं. मामला संदिग्ध लग रहा है.
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