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सुजानगढ़ ज्वेलर फायरिंग केस : AGTF ने जयपुर से दबोचा गोदारा-चारण गैंग का गुर्गा, कृष्ण सिंह तीन साल बाद गिरफ्तार

27 मुकदमों वाला आदतन अपराधी लक्ष्मण सिंह भी चढ़ा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के हत्थे.

पुलिस मुख्यालय.
पुलिस मुख्यालय. (फोटो सोर्स- ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 10:40 AM IST

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जयपुर : राजस्थान में संगठित अपराध और गैंगस्टर्स के खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. यह बदमाश सुजानगढ़ में तीन साल पहले हुई चर्चित जेडीजे ज्वेलर्स फायरिंग मामले में का मुख्य आरोपी है. एजीटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि सुजानगढ़ में तीन साल पहले जेडीजे ज्वेलर्स फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी कृष्ण सिंह को आज जयपुर से गिरफ्तार किया गया है. वह इस मामले में तीन साल से फरार था.

लक्ष्मण सिंह पर 27 मुकदमें दर्ज : उन्होंने बताया कि कृष्ण सिंह रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग का सक्रिय बदमाश है. जो रंगदारी के लिए धमकाने, फायरिंग करने और हत्या की वारदातों में वांटेड था. उसके साथ ही एजीटीएफ ने लक्ष्मण सिंह को भी गिरफ्तार किया है. जो आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 27 मुकदमे हैं. वह जयपुर की वैशाली नगर थाना और डीडवाना-कुचामन जिले के मकराना थाना पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था.

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पूछताछ में गैंग के राज खुलने की संभावना : उनका कहना है कि एजीटीएफ की यह कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता है. पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है. इसके साथ ही इनसे पूछताछ में गैंग की अन्य वारदातों के बारे में भी कई अहम जानकारी मिलने की संभावना है. उन्होंने साफ किया कि अपराधी कहीं भी छिपे हो, उन्हें ढूंढ़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा.

सटीक जानकारी मिलने पर दी दबिश : उन्होंने बताया कि दोनों अपराधी लंबे समय से एजीटीएफ के राडार पर थे. जिनके बारे में लगातार जानकारी जुटाकर उनका पीछा किया जा रहा था. सटीक जानकारी मिलने पर एजीटीएफ ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में टीम प्रभारी प्लाटून कमांडेंट सोहन सिंह, हेड कांस्टेबल महेश सोमरा, होशियार सिंह, प्रवीण कुमार, जुगन सिंह, महावीर सिंह, कांस्टेबल मोहित महला, जगदीप, जितेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार की अहम भूमिका रही है.

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