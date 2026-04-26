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सुजानगढ़ ज्वेलर फायरिंग केस : AGTF ने जयपुर से दबोचा गोदारा-चारण गैंग का गुर्गा, कृष्ण सिंह तीन साल बाद गिरफ्तार

पुलिस मुख्यालय. ( फोटो सोर्स- ईटीवी भारत जयपुर )