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शादी के 4 महीने बाद युवक ने दी जान, पत्नी के मायके से न लौटने और लॉकर से जेवर-कैश गायब होने से था परेशान

स्वर्णकारी का काम करके परिवार का भरण-पोषण करता था, मामले की जांच में जुटी पुलिस

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शादी के महज 4 महीने बाद युवक ने दी जान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 1:56 PM IST

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लखनऊ : राजधानी के काकोरी कस्बे में पारिवारिक कलह और तनाव के चलते एक 30 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया. परिजन गंभीर हालत में उसे लेकर अस्पताल भागे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. बताया गया कि चार महीने पहले हुई शादी के बाद पत्नी के मायके से वापस न लौटने, लॉकर से लाखों के जेवर और नकदी गायब मिलने और कर्ज के दबाव के चलते युवक गहरे मानसिक तनाव में था. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

काकोरी थाना प्रभारी सतीश राठौर ने बताया कि बुधवार 19 अगस्त को काकोरी कस्बा निवासी 30 वर्षीय अमित सोनी ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काकोरी में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि, बलरामपुर अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में अमित की मौत हो गई. ​

बताया गया कि अमित, चौक सर्राफा बाजार में एक दुकान पर स्वर्णकारी का काम करके परिवार का भरण-पोषण करता था. चार महीने पहले बीते 20 अप्रैल को उनकी शादी उन्नाव के पुरवा निवासी मुस्कान सोनी के साथ हुई थी. परिजनों का कहना है कि शादी के बाद 'चौथी' की रस्म के लिए मायके गई पत्नी दोबारा ससुराल वापस नहीं लौटी, जिसे लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव चल रहा था.

परिजनों के मुताबिक, कुछ दिन पहले अमित ने फोन पर पत्नी से घर के लॉकर की चाबी के बारे में पूछा था. लॉकर खोलने पर पता चला कि उसमें रखे खानदानी पुराने जेवरात और लाखों रुपये की नकदी गायब थी. पत्नी के ससुराल न आने, लॉकर खाली मिलने और बाजार के कर्ज के चलते अमित पिछले कई दिनों से भारी मानसिक अवसाद में था. फिलहाल पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की गहनता से जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

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