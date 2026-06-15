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जेवर एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे 172 किसान, सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर की मुलाकात

मुआवजे के पैसे से किसान की बेटी बन रही है डॉक्टर: इस संवाद कार्यक्रम के दौरान एक किसान महिला हीरा राशिद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए एक बेहद भावुक कर देने वाली जानकारी साझा की. हीरा राशिद ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए मिली जमीन के मुआवजे की राशि से वह आज अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी कर रही हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, "आपकी वजह से आज मैं अपना सपना पूरा कर पा रही हूं और देश की सेवा के लिए तैयार हो रही हूं." यह प्रेरक घटना जेवर एयरपोर्ट परियोजना के उस सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव को दिखाती है, जिसने किसानों के बच्चों के लिए तरक्की की नई राहें खोल दी हैं.

लखनऊ: नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर एयरपोर्ट) के निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मीय संवाद किया. जेवर एयरपोर्ट से संचालित हुई पहली विशेष उड़ान के माध्यम से कुल 172 किसान लखनऊ पहुंचे थे. जेवर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में इन किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की.

जब सीएम योगी ने खुद जेवर जाकर किसानों से की थी बैठक: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव पास किया था, तब अधिकारियों को 100 दिनों में भूमि अधिग्रहण शुरू करने का समय दिया गया था. हालांकि, तय समय सीमा के भीतर प्रशासनिक स्तर पर काम शुरू नहीं हो पाया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद जेवर जाने का फैसला किया और वहां सीधे जमीन मालिक किसानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई. उन्होंने बताया कि जब करीब 100 किसानों के सामने मैंने एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा, तो शुरुआत में पहला जवाब मिला कि 'हम जमीन नहीं देंगे'.

सीएम योगी ने सुनाया 13 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहण का दिलचस्प किस्सा. (Photo Credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री की एक घंटे की बात और बदल गया जेवर का इतिहास: इसके बाद सीएम योगी ने किसानों को सोचने के लिए एक घंटे का समय देते हुए कहा था कि यह एयरपोर्ट आपके पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल देगा. उन्होंने किसानों को समझाया कि समय सबका आता है; कुछ लोग इसका लाभ उठाकर इतिहास बना देते हैं और कुछ बिखर जाते हैं, क्योंकि मौका गंवाने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं. मुख्यमंत्री की इस बात पर किसानों ने अपना पूरा विश्वास जताया और इसके बाद जमीन अधिग्रहण का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ. इसके परिणामस्वरूप, आज 13 हजार एकड़ से अधिक जमीन पर एयरपोर्ट के पहले चरण का काम शानदार तरीके से पूरा हो चुका है, जिसने देश में एक नया इतिहास रच दिया है.

सीएम योगी ने याद किए जेवर के पुराने दिन: बोले- जहां पहले सिर्फ 'परी' की बात होती थी, अब वहां 'कुबेर' आने को तैयार हैं (Photo Credit: ETV Bharat)

अपराध के काले दौर से निकलकर प्रगति की ओर बढ़ा जेवर: सीएम योगी ने जेवर के उस पुराने और खौफनाक दौर की याद दिलाई जब यह पूरा क्षेत्र केवल अपराध और आपराधिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र माना जाता था. उस समय शाम ढलते ही इस इलाके में लोगों का आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता था और बहन-बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस करती थीं. तब स्थानीय किसानों का लगातार शोषण होता था और सड़क, बुनियादी सुविधाएं तथा रोजगार के अवसरों की भारी कमी थी. देश की राजधानी दिल्ली के बेहद करीब होने के बावजूद जेवर विकास की दौड़ में पिछड़कर सिर्फ एक साधारण कस्बा या गांव बनकर रह गया था.

दिल्ली को टक्कर देगा नया जेवर: मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि अब जेवर पुराना जेवर नहीं रहा, बल्कि यह पूरा क्षेत्र अब तेज प्रगति की राह पर दौड़ रहा है. इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के कारण अब यह क्षेत्र सीधे देश की राजधानी दिल्ली को विकास के मामले में कड़ी टक्कर देगा. अब दुनिया भर के बड़े और नामचीन निवेशक तथा उद्योगपति इस क्षेत्र में आने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले जहां सिर्फ परी चौक की बात होती थी, अब वहां धन और समृद्धि आने को तैयार हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर की मुलाकात. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी के विकास और सुनहरे भविष्य का नया प्रतीक बना जेवर: इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल स्थानीय किसानों को उनकी जमीन का उचित और पारदर्शी मुआवजा मिला है, बल्कि रोजगार और चौतरफा विकास के नए अवसर भी खुले हैं. एयरपोर्ट के पूर्ण रूप से चालू होने पर इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भारी मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं को नौकरियों के हजारों नए अवसर मिलेंगे. इसके साथ ही वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था और विकास की छवि और ज्यादा निखरकर सामने आएगी. किसानों द्वारा स्वेच्छा से जमीन समर्पित करने और सरकार के मजबूत संकल्प से जेवर अब उत्तर प्रदेश के नए और आधुनिक विकास का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है, जो यह साबित करता है कि सही समय पर लिया गया सही फैसला कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकता है.

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