वाराणसी में देवरानी की जगह जेठानी दे रही थी CTET परीक्षा, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने देवरानी को घर से गिरफ्तार किया है. फर्जी तरीके से बनाया था डॉक्यूमेंट, बायोमेट्रिक सत्यापन में पकड़ी गई.

पुलिस ने जेठानी-देवरानी को भेजा जेल.
पुलिस ने जेठानी-देवरानी को भेजा जेल. (Photo Credit; Varanasi Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 10:53 PM IST

वाराणसी : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के दौरान देवरानी की जगह परीक्षा दे रही जेठानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान गड़बड़ी पकड़े जाने पर मामला संज्ञान में आया. इसके बाद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, आधार कार्ड में फोटो एडिट करके फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में पुलिस ने उसकी जगह परीक्षा दे रही महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि असली अभ्यर्थी को आजमगढ़ से पकड़ा गया है.

गोमती जोन के पुलिस मीडिया सेल की तरफ से बताया गया है कि सिंधोरा थाना क्षेत्र के चक्कर में स्थित सुभाष चंद्र महाविद्यालय में 8 फरवरी को सीटेट परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा के दौरान पहली पारी में कमरा संख्या 5 में अनुक्रमांक 234205688 की अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी सामने आई. प्रारंभिक जांच में प्रवेश पत्र के होलोग्राम के आधार पर प्रवेश दिया गया था, लेकिन बायोमेट्रिक मिलान गड़बड़ मिला.

सीबीएसई कार्यालय से सूचना मिलने पर सत्यापन दूसरी बार करवाया गया, जो फिर से फेल हो गया. महिला स्टाफ की मौजूदगी में पूछताछ करने पर परीक्षा दे रही महिला ने अपना असली नाम अंजू यादव निवासी पहलवानपुर आजमगढ़ बताया और उसने स्वीकार किया कि वह अपने देवरानी अर्चना यादव की जगह परीक्षा देने आई थी.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंजू को परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया, जबकि उसकी देवरानी अर्चना यादव को आजमगढ़ जिला उसके घर से गिरफ्तार किया गया है. अर्चना का कहना था कि वह पढ़ाई में कमजोर थी और शिक्षक बनना चाहती थी. अपनी जेठानी से परीक्षा दिलवाने को लेकर सौदा किया था. इसके लिए आधार कार्ड में फोटो एडिट कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे. सिंधौरा थाना अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बताया, दोनों जेठानी-देवरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

VARANASI NEWS

