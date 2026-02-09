ETV Bharat / state

वाराणसी में देवरानी की जगह जेठानी दे रही थी CTET परीक्षा, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

वाराणसी : केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) के दौरान देवरानी की जगह परीक्षा दे रही जेठानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान गड़बड़ी पकड़े जाने पर मामला संज्ञान में आया. इसके बाद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, आधार कार्ड में फोटो एडिट करके फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में पुलिस ने उसकी जगह परीक्षा दे रही महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि असली अभ्यर्थी को आजमगढ़ से पकड़ा गया है.

गोमती जोन के पुलिस मीडिया सेल की तरफ से बताया गया है कि सिंधोरा थाना क्षेत्र के चक्कर में स्थित सुभाष चंद्र महाविद्यालय में 8 फरवरी को सीटेट परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा के दौरान पहली पारी में कमरा संख्या 5 में अनुक्रमांक 234205688 की अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी सामने आई. प्रारंभिक जांच में प्रवेश पत्र के होलोग्राम के आधार पर प्रवेश दिया गया था, लेकिन बायोमेट्रिक मिलान गड़बड़ मिला.

सीबीएसई कार्यालय से सूचना मिलने पर सत्यापन दूसरी बार करवाया गया, जो फिर से फेल हो गया. महिला स्टाफ की मौजूदगी में पूछताछ करने पर परीक्षा दे रही महिला ने अपना असली नाम अंजू यादव निवासी पहलवानपुर आजमगढ़ बताया और उसने स्वीकार किया कि वह अपने देवरानी अर्चना यादव की जगह परीक्षा देने आई थी.