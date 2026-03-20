JET-2024 को लेकर बड़ा अपडेट, 29 मार्च की जगह 26 अप्रैल को होगी परीक्षा
जेपीएससी ने झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. 29 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 26 अप्रैल को होगी.
Published : March 20, 2026 at 8:51 PM IST
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 (Jharkhand Eligibility Test-2024) को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पहले यह परीक्षा 29 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है. अब यह परीक्षा नई तिथि 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी.
आयोग ने बताया कि अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों में भी विस्तार किया गया है. पहले जहां सीमित शहरों में परीक्षा आयोजित की जानी थी, वहीं अब रांची, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), धनबाद, बोकारो और देवघर के साथ-साथ हजारीबाग को भी परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया है. इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में अधिक सुविधा मिलेगी.
नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को अब छह शहरों रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर और हजारीबाग में से किसी तीन शहरों का चयन करना होगा. यह चयन प्राथमिकता के आधार पर अवरोही क्रम (Descending Order) में करना अनिवार्य होगा. इसके लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने OTR (One Time Registration) के माध्यम से विकल्प दर्ज करना होगा.
परीक्षा केंद्र चयन में संशोधन की सुविधा
आयोग ने परीक्षा केंद्र चयन में संशोधन की सुविधा भी प्रदान की है. अभ्यर्थी 24 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक अपने चुने गए परीक्षा केंद्र शहरों में बदलाव कर सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा केवल परीक्षा केंद्र के चयन तक ही सीमित होगी. आवेदन पत्र में अन्य किसी प्रकार का संशोधन करने की अनुमति नहीं दी गई है.
सभी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे
JPSC ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या-08/2025 के अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे. परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश और अन्य आवश्यक जानकारी आयोग द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी.
अभ्यर्थियों को सलाह
आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से JPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी नई सूचना से वे अपडेट रह सकें. परीक्षा तिथि में बदलाव और केंद्रों के विस्तार को देखते हुए अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी और योजना उसी अनुसार समायोजित करने की जरूरत है.
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