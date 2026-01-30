ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद की बेटी जेसिका बनीं वीरगाथा सुपर-100 विजेता; दिल्ली में हुआ सम्मान

मंत्री जयंत चौधरी ने दिया मेडल, जानिए उस पेंटिंग के बारे में जिसने जेसिका को विजयी बनाया.

जेसिका बनीं वीरगाथा सुपर-100 विजेता
जेसिका बनीं वीरगाथा सुपर-100 विजेता (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 12:24 PM IST

|

Updated : January 30, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
फर्रुखाबाद: शहर का मोहल्ला सुभाष नगर बजरिया में परिवार की बेटी जेसिका सक्सेना ने राष्ट्रीय स्तर की वीरगाथा 5.0 प्रतियोगिता में शानदार सफलता हासिल की है. जेसिका सक्सेना ने प्रतियोगिता में रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित पेंटिंग बनाकर सुपर-100 में स्थान बनाई है. इसके बाद जेसिका को नई दिल्ली स्थित डीआरडीओ भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया. जहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जेसिका सक्सेना को मेडल, प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये नकद की पुरस्कार देकर सम्मानित किया.

राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर दिल्ली से लौटने पर जेसिका सक्सेना का उनके आवास पर भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान जेसिका सक्सेना को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया. इस मौके पर पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिला.

जेसिका बनीं वीरगाथा सुपर-100 विजेता (Video Credit; ETV Bharat)

बेटी की उपलब्धि पर बेहद गर्व: जेसिका सक्सेना के पिता राजीव सक्सेना ने बताया कि उनको दो बेटियां और एक बेटा हैं. बेटी की इस उपलब्धि पर बेहद गर्व है. हमने कभी नहीं सोचा था कि वह राष्ट्रीय मंच तक पहुंचेगी. मैं आईटीआई में संविदा पर काम करता हूं. पत्नी ने भी पदक मिलने की खुशी में बेटी को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया. जेसिका शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं और उन्होंने हाईस्कूल में टॉप किया था.

वीरगाथा सुपर-100 विजेता
वीरगाथा सुपर-100 विजेता (Photo Credit; ETV Bharat)

जेसिका सक्सेना की प्रतिक्रिया: जेसिका सक्सेना ने बताया कि उसे वीरगाथा 5.0 प्रतियोगिता की जानकारी स्कूल के माध्यम से हुई थी. इस प्रतियोगिता में एक करोड़ 92 लाख 20 हजार बच्चे शामिल हुए, जिसमें से 100 बच्चे सेलेक्ट हुए. इसमें कक्षा तीन से पांच तक 25 बच्चे, 6 से 8 तक 25 बच्चे, 9 से 10 तक 25 बच्चे और कक्षा 11 से 12 तक 25 बच्चे का चयन हुआ.

जेसिका सक्सेना ने बताया कि वह महारानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग बचपन से ही से बना रही है. इससे पहले उस इस पेंटिंग के लिए कई प्रतियोगिताओं में भी इनाम मिल चुके है. प्रतियोगिता यह कार्यक्रम पहली बार वर्ष 2021 हुआ था.

महारानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग
महारानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

100 विजेताओं को सम्मानित: प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुताबिक, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ व शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने 24 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में वीरगाथा 5.0 के सुपर-100 विजेताओं को सम्मानित किया. इस प्रतियोगिता में पहली बार विदेशों में सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे 28005 छात्रों ने भी भाग लिया. इन 100 विजेताओं में से 64 देश के विभिन्न हिस्सों से आई छात्राएं हैं. प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रमाणपत्र प्रदान किया गया. चयनित छात्रों को गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया था.

जेसिका सक्सेना
जेसिका सक्सेना (Photo Credit; ETV Bharat)

Last Updated : January 30, 2026 at 1:22 PM IST

संपादक की पसंद

