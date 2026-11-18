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राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता में झारखंड के 203 विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा, 11 ट्रेड में हुआ मुकाबला

राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का रांची में आयोजन ( Etv Bharat )

रांचीः सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगारपरक कौशल से जोड़ने के उद्देश्य से बुधवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (Jharkhand Education Project Council-जेईपीसी) की ओर से दूसरी राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी), रातू में आयोजित प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 तक के 203 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित विद्यार्थियों ने अपने-अपने ट्रेड से जुड़े मॉडल, प्रोटोटाइप और तकनीकी प्रयोग प्रस्तुत किए. प्रतियोगिता में 11 व्यावसायिक ट्रेड शामिल रहे.

कृषि, परिधान, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, हेल्थकेयर, आईटी-आईटीईएस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मल्टीस्किलिंग, रिटेल और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेड के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई. प्रदर्शनी में हाइड्रोपोनिक्स, जल संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, स्मार्ट होम डिवाइस, एप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टिकाऊ फैशन, होम हेल्थकेयर और ईको टूरिज्म से जुड़े मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे. कई विद्यार्थियों ने अपने मॉडल का लाइव प्रदर्शन भी किया.