राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता में झारखंड के 203 विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा, 11 ट्रेड में हुआ मुकाबला
JECRT में आयोजित प्रतियोगिता में 16 उद्योग विशेषज्ञों ने कार्य किया और प्रत्येक ट्रेड में शीर्ष तीन प्रतिभागियों को पुरस्कार मिले. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 18, 2026 at 8:18 PM IST
रांचीः सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगारपरक कौशल से जोड़ने के उद्देश्य से बुधवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (Jharkhand Education Project Council-जेईपीसी) की ओर से दूसरी राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी), रातू में आयोजित प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 तक के 203 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित विद्यार्थियों ने अपने-अपने ट्रेड से जुड़े मॉडल, प्रोटोटाइप और तकनीकी प्रयोग प्रस्तुत किए. प्रतियोगिता में 11 व्यावसायिक ट्रेड शामिल रहे.
कृषि, परिधान, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, हेल्थकेयर, आईटी-आईटीईएस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मल्टीस्किलिंग, रिटेल और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेड के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई. प्रदर्शनी में हाइड्रोपोनिक्स, जल संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, स्मार्ट होम डिवाइस, एप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टिकाऊ फैशन, होम हेल्थकेयर और ईको टूरिज्म से जुड़े मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे. कई विद्यार्थियों ने अपने मॉडल का लाइव प्रदर्शन भी किया.
स्कूल से राज्य स्तर तक तीन चरणों में चयन
जेईपीसी के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रतियोगिता तीन चरणों में हुई. पहले स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापकों और व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने प्रतियोगिता आयोजित की. यहां चयनित मॉडल जिला स्तर पर भेजे गए. जिला स्तर पर विद्यार्थियों ने अपने मॉडल का प्रदर्शन किया और प्रत्येक ट्रेड से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया. राज्य स्तर पर पहुंचे 203 विद्यार्थियों ने अपने जिलों का प्रतिनिधित्व किया.
प्रतियोगिता में उद्योग जगत, प्रशिक्षण संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े 16 विशेषज्ञों की जूरी ने विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया. प्रत्येक प्रतिभागी को 100 अंकों के आधार पर परखा गया. तकनीकी कौशल एवं ज्ञान, रचनात्मकता एवं नवाचार, प्रस्तुति एवं संवाद क्षमता और समय प्रबंधन के लिए 25-25 अंक निर्धारित थे. सभी 11 ट्रेड में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया. जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए. सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी दिया गया.
हर विद्यार्थी के पास होना चाहिए हुनर : शशि रंजन
मुख्य अतिथि जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने ट्रेड में व्यावहारिक जानकारी और नई तकनीक से जोड़ना है. प्रदर्शनी में कई ऐसे मॉडल हैं, जिन्हें थोड़े मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के बाद उपयोग में लाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि कक्षा 12 के बाद स्कूल छोड़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के पास कोई न कोई कौशल होना चाहिए, जो रोजगार या स्वरोजगार में मददगार बने. कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश कुमार ने भी कौशल आधारित शिक्षा को समय की जरूरत बताया. उन्होंने बाजार की मांग के साथ विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप ट्रेड चुनने पर जोर दिया.
गौरतलब है कि जेईपीसी वर्ष 2015-16 से राज्य के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित कर रहा है. वर्तमान में 803 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यह कार्यक्रम चल रहा है.
इसे भी पढे़ं-
झारखंड राज्य स्थापना पखवाड़ा: 23.26 लाख विद्यार्थियों ने लिया विकसित झारखंड का संकल्प
Dahar 2.O: झारखंड में स्कूल से बाहर बच्चों की तलाश में घर-घर पहुंचेंगे शिक्षक, 33.39 लाख बच्चों को मिलेंगे वाटरप्रूफ बैग
CSIR-CIMFR के 80 साल पूरे, HCL चेयरमैन ने अधिकारियों को दी कार्य संस्कृति बदलने की नसीहत, कहा- फील्ड कर्मचारियों की