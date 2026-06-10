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‘योगमय झारखंड 2026’ की तैयारी शुरू, 21 जून को खुलेंगे सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालय - SOP जारी

झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू हो गई है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसको लेकर एसओपी जारी किया है.

Yogmay Jharkhand 2026
योगाभ्यास करतीं छात्राएं. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 7:33 PM IST

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रांचीः 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड में इस बार व्यापक स्तर पर “योगमय झारखंड 2026” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है. इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम “स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग” निर्धारित की गई है.

राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने बताया कि योग दिवस को सफल बनाने के लिए राज्यभर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. निदेशक ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के मद्देनजर चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों और नोडल पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा. इसके तहत 12 जून को जिलास्तरीय, 13 जून को प्रखंडस्तरीय और 15 जून को संकुल स्तरीय योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा. राज्य के सभी विद्यालयों से एक-एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक अथवा नोडल शिक्षक इसमें भाग लेंगे और बाद में अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे.

Yogmay Jharkhand 2026
योगाभ्यास करते युवा. (फोटो-ईटीवी भारत)

विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन

योग दिवस के प्रति जागरुकता बढ़ाने और विद्यार्थियों की रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी. 12 जून को राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के तहत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग और स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित होगी. वहीं कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए कविता और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को योग के महत्व और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है.

विभाग ने जारी की एसओपी

विभाग द्वारा जारी SOP के अनुसार 16 जून से 20 जून तक लगातार पांच दिनों तक प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे से 8:00 बजे तक सामूहिक योग प्रोटोकॉल अभ्यास कराया जाएगा. इसके अलावा 17 जून को सभी विद्यालयों में योग क्लबों का पुनर्गठन भी किया जाएगा, ताकि वर्षभर योग गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित किया जा सके.

रविवार होने के बावजूद खुले रहेंगे सभी स्कूल

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन 21 जून 2026 को पूरे राज्य में एक साथ किया जाएगा. इस दिन रविवार होने के बावजूद राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे. विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास, योग आधारित गतिविधियां और स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

Yogmay Jharkhand 2026
योगाभ्यास करतीं छात्राएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

योग गतिविधियों का प्रचार-प्रसार का निर्देश

राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने कहा कि योगमय झारखंड 2026 केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में स्वास्थ्य चेतना, अनुशासन, शारीरिक सक्रियता और सकारात्मक जीवनशैली विकसित करने का एक व्यापक अभियान है. विभाग ने सभी जिलों को SOP के अनुरूप कार्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित करने और योग गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ बन सकते हैं. इसी उद्देश्य के साथ पूरे राज्य में योग दिवस को उत्साह और सहभागिता के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है.

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