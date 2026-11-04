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हरक सिंह रावत जेनी प्रकरण, कल का दिन बेहद अहम, किसको लेकर कर सकती हैं खुलासा?

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ( फोटो सोर्स- FB@drharaksinghrawat )

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में 23 साल पुराना जेनी प्रकरण एक बार फिर चर्चाओं में है. इसी बीच खुद को जेनी बताते हुए एक महिला ने दावा किया है कि वो जल्द ही सबूतों के साथ सामने आकर पूरी सच्चाई बताएगी. जिसका वीडियो भी सामने आया है. ऐसे में कल का दिन काफी अहम रहने वाला है.

वीडियो में महिला ने उत्तराखंड के नेताओं पर अपने नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया. महिला का कहना है कि उनके साथ 2003 में या उस दौरान वास्तव में क्या हुआ, इसकी जानकारी केवल उन्हें है और उनके पास संबंधित सबूत भी है. उन्होंने नेताओं से एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप रोकने और इस मुद्दे पर गंदी राजनीति बंद करने की अपील की है.

महिला का कहना है कि उन्हें एक दिन का समय दिया जाए, जिसके बाद वे सार्वजनिक रूप से पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगी. जेनी के इस बयान के बाद अब उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि आखिर कल जेनी किसको लेकर खुलासा कर सकती हैं? क्या है मामला? दरअसल, ये विवाद 2003 का है, जब उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी और हरक सिंह रावत राजस्व मंत्री थे. उस समय असम मूल की एक महिला ने नौकरी दिलाने के वादे पर शारीरिक शोषण और बच्चे की पितृत्व संबंधी आरोप लगाए थे. डीएनए जांच व सीबीआई जांच से पाक-साफ निकले हरक: आरोपों के बाद मामले की सीबीआई जांच हुई और हरक सिंह रावत ने अपनी सफाई में कहा है कि वे डीएनए जांच व सीबीआई जांच दोनों से पाक-साफ निकले. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए तत्कालीन मंत्री पद से इस्तीफा दिया था.