JEN PAPER LEAK CASE : लीक पेपर पढ़कर बना सरकारी इंजीनियर, अब SOG ने किया गिरफ्तार

JEN PAPER LEAK CASE : लीक पेपर पढ़कर बना सरकारी इंजीनियर, अब SOG ने किया गिरफ्तार
सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता है आरोपी.
Published : January 18, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : January 18, 2026 at 11:48 AM IST
जयपुर : कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) भर्ती-2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. वह सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है. उसने बिचौलिए के जरिए भूपेंद्र सारण गैंग से लीक पेपर लेकर परीक्षा दी थी. अब एसओजी आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि जेईएन भर्ती-2020 के पेपर लीक मामले में चितलवाना निवासी सुरेश कुमार विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है. उसने नकद रुपए देकर पेपर खरीदा और लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी. परीक्षा पास कर वह जेईएन बन गया. फिलहाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है.
पढ़ें. SI भर्ती: SOG ने डमी अभ्यर्थी मुहैया करवाने वाले निलंबित शिक्षक को किया गिरफ्तार
नकद रुपए देकर खरीदा पेपर : उन्होंने बताया कि आरोपी सुरेश ने जेईएन भर्ती परीक्षा का पेपर लेने के लिए गणपतलाल मालवाड़ा से सौदा किया था. गणपतलाल ने पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण से पेपर लेकर आरोपी को दिया था. बदले में उसने नकद रकम दी थी. जेईएन भर्ती की परीक्षा का पेपर जगदीश विश्नोई गैंग ने लीक करवाया था और आरोपी ने लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी. जेईएन भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में जयपुर के सांगानेर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच एसओजी कर रही है.
अब तक 43 आरोपी चढ़े एसओजी के हत्थे : उन्होंने बताया कि जेईएन भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी अब तक 43 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. आरोपी सुरेश की पेपर लीक में संलिप्तता सामने आने के बाद एसओजी को उसकी तलाश थी. इसकी जानकारी एसओजी ने जालोर एसपी को दी. सांचौर पुलिस ने उसे पकड़कर एसओजी को सौंपा. पड़ताल के बाद एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. उससे पूछताछ में पेपर लीक से जुड़ी कई अहम जानकारी सामने आने की संभावना है.