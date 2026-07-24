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NEET पेपर लीक के विरोध में जहानाबाद में बवाल, 30 राउंड फायरिंग, हालात तनावपूर्ण

जहानाबाद में प्रदर्शनकारी छात्रों ने डीएम आवास पर पथराव किया. जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में की 30 राउंड फायरिंग की. पढ़ें खबर-

jehanabad neet student protest
जहानाबाद छात्र प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 24, 2026 at 10:46 AM IST

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जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले में गुरुवार शाम छात्रों के एक गुट ने NEET पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर डीएम आवास का घेराव किया. इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र शहर के मुख्य मार्ग से आगे बढ़ते हुए डीएम आवास पहुंचे और वहां पथराव शुरू कर दियात.

पुलिस पर ईंट-पत्थरों से हमला: जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो छात्र उग्र हो गए और पुलिस टीम पर ईंट-पत्थरों से हमला बोल दिया. इससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. छात्रों की भीड़ बढ़ती देख पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, लेकिन स्थिति बिगड़ती देख आत्मरक्षा के लिए फायरिंग करनी पड़ी.

कोटा किरण कुमार पुलिस अधीक्षक जहानाबाद (ETV Bharat)

पुलिस ने 20 से 30 राउंड की फायरिंग: जिलाधिकारी आवास पर पथराव की घटना के जवाब में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए 20 से 30 राउंड फायरिंग की. एसपी कोटा किरण कुमार ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक होने और पुलिस बल अपेक्षाकृत कम होने के कारण यह कदम उठाना पड़ा. फायरिंग के बाद प्रदर्शनकारी भागे और जहानाबाद-अरवल सीमा पर इकट्ठा होकर फिर से विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे आम नागरिकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

"NEET पेपर लीक को प्रदर्शन के दौरान जब छात्र सड़क जामकर डीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने डीएम आवास पर पथराव किया जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए 20 से 30 राउंड फायरिंग की."-कोटा किरण कुमार, पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद

छात्रों की मांग और आरोप: छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया. उन्होंने आरोप लगाया कि NEET जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों के सालों के संघर्ष को व्यर्थ कर देती है, जिससे कई छात्रों का मनोबल टूटता है और वे आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं. प्रदर्शनकारी परीक्षा व्यवस्था में सुधार और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

भारी पुलिस बल तैनात: शाम तक छात्रों की भीड़ बनी रही और पुलिस उन्हें समझाने में लगी हुई थी. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. एसपी ने बताया कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है, हालांकि इलाके में तनाव बना हुआ है. स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

हंगामे की जांच शुरू: पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे और पथराव की घटना की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. NEET पेपर लीक मामले में केंद्र और राज्य सरकारों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, जबकि छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं.

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