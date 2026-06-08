ETV Bharat / state

सुई-धागे से आत्मनिर्भरता तक! बिहार में जीविका दीदियों की सिलाई सेंटर से संवर रही 150 परिवारों की जिंदगी

जीविका दीदियों की सिलाई सेंटर ( ETV Bharat )