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जीवन कुंडू हत्याकांड: हांसी में लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के विरोध में हिसार में प्रदर्शन, हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी

जीवन कुंडू हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और हांसी में लाठीचार्ज व गिरफ्तारी के लेकर आक्रोश बढ़ गया है.

Jeevan Kundu murder case
जीवन कुंडू हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2026 at 8:32 PM IST

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हिसारः डेयरी संचालक जीवन कुंडू की 4 अगस्त को हिसार के सूर्य नगर में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है. साथ ही लगातार आंदोलन कर रहे हैं. शनिवार को आंदोलन के दौड़ान झड़प में कई लोग घायल हो गए थे. पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तार के विरोध में रविवार को हिसार लघु सचिवालय में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में पीड़ित के परिजन, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए.

कई सांसद-विधायक प्रदर्शन में पहुंचेः हिसार के सांसद जयप्रकाश, उकलाना के विधायक नरेश सेलवाल, पूर्व मंत्री संपत सिंह, आप पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र सोरखी, विधायक बलराज कुंडू, नारनौंद के विधायक पेडवाड जस्सी, दिग्विजय चौटाला, पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह, दलबीर किरमारा, समिति सदस्य चरण सिंह, जिला कांग्रेस प्रधान बृजलाल, एआईसीसी मेंबर राजेश सदलाना मुख्य रूप से प्रदर्शन में पहुंचे थे.

जीवन कुंडू हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन (ETV Bharat)

इंसाफ मांग कर रहे लोगों पर लाठी बरसाना गलतः वक्ताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ सभी लोग हांसी गए थे. वे सीएम से अपने विचार साझा करना चाहते थे. लेकिन उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया. मौके पर दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. वक्ताओं ने कहा कि एक गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है. ये बड़े शर्म की बात है कि पुलिस हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और दूसरी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाने का काम किया गया है.

'मुकदमा दर्ज कर आवाज दबाना चाहती है सरकार': वक्ताओं ने कहा कि पुलिस अधिकारी खुद लोगों पर पत्थर फेंकने का काम कर हैं. भाजपा सरकार निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाने का काम रही है जो संगीन धाराओं के तहत मुकदमे नहीं बनते हैं. लोगों को बड़े अपराधी घोषित किए जा रहा है. उन्होने कहा कि पुलिस ने किसानों और खाप पंचायत के नेताओं ने गिरफ्तार किया है. उसने जाहिर है कि सरकार आम जन की आवाज को मुकदमे दर्ज करके दबाना चाहती है. मृतक जीवन का परिवार फरीदपुर गांव का रहने वाला था. ग्रामीणों के साथ-साथ कई गांवों के लोग, कई दलों के जनप्रतिनिधि मृतक के परिवार को समर्थन दे रहे हैं.

जल्द सीएम से मिलेगी 5 सदस्यीय कमेटी (ETV Bharat)

हांसी में क्या हुआ थाः हांसी में शनिवार को सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम का विरोध-प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव का आरोप है. इस घटनाक्रम में कई किसानों का सिर फूट गया, महिलाएं लाठीचार्ज से बचने के लिए पास की दुकानों में छिप गई. झड़प के दौरान हांसी एसपी और डीएसपी भी घायल हुए हैं.

सीएम से मिलेगी 5 सदस्यीय कमेटीः हिसार में जीवन हत्याकांड को लेकर फिर से महापंचायत का आयोजन किया गया. कमेटी अध्यक्षता जोगिद्र नैन और घासी राम नैन ने संयुक्त रूप से की. महापंचायत में निर्णय लिया गया कि सीएम नायब सिंह सैनी से 5 सदस्यीय कमेटी मिलने के लिए जायेगी. जोगिद्र नैन ने बताया कि "मुलाकात के दौरान हत्यारों की गिरफ्तारी, मृतक की पत्नी को एक नौकरी और हांसी में किसान नेताओं और खापों पर दर्ज मुकदमे को खारिज करने की मांग रखी जाएगी. अगर इन मांगों को सीएम नायब सैनी मान लेते हैं तो आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा. अन्यथा अठारह अगस्त को हिसार से दिल्ली जाने वाला हाईवे और हिसार चंडीगढ़ जाने वाले हाईवे को पूर्णतया जाम किया जाएगा. फिलहाल जीवन का अंतिम संस्कार नहीं है. फैसले के बाद ही जीवन का अंतिम संस्कार किया जाएगा."

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