छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड की पहचान बनेगा जीराफूल धान की खेती, GI टैग दिलाने की कोशिश

लातेहार में लगभग 2000 एकड़ भूमि में जीराफूल धान की खेती की जा रही है.

जीआई टैग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 25, 2025 at 10:59 AM IST

4 Min Read
लातेहार: जिले में इस वर्ष लगभग 2000 एकड़ भूमि में जीराफूल धान की खेती की जा रही है. जो अब पूरी तरह से तैयार हो गया है. यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो जीराफूल धान की खेती करने वाले किसानों का जीवन सुगंधित हो जाएगा. इतना ही नहीं बल्कि जीआई टैग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लातेहार जिले की ब्रांडिंग भी होगी. लातेहार जिला प्रशासन ने जिले के महुआडांड़ प्रखंड के किसानों को जीराफूल धान की खेती से जोड़ा है.

2000 एकड़ भूमि में शुरू की गई जीराफूल धान की खेती

दरअसल, लातेहार के किसान अब तक सिर्फ पारंपरिक धान की खेती ही करते आ रहे थे. इस कारण उन्हें खेती से औसत मुनाफा ही हो पाता था. हालांकि कुछ किसान उन्नत नस्ल के धान की थोड़ी बहुत खेती भी करते थे. लेकिन इस बार लातेहार जिला प्रशासन ने जिले के किसानों को जीराफूल धान की खेती से जोड़कर उनके जीवन में नया सवेरा लाने का प्रयास शुरू किया है.

जानकारी देते किसान और डीसी (ETV BHARAT)

जिले के महुआडांड़ प्रखंड में जिला प्रशासन ने एफपीओ के माध्यम से अलग-अलग किसानों को जागरुक कर लगभग 2000 एकड़ भूमि में जीराफूल धान की खेती आरंभ करवाई है. यह फसल भी अब लगभग पूरी तरह तैयार हो गई है. धान कटनी भी शुरू हो गयी है. इतने बड़े पैमाने पर पहली बार जीराफूल धान की खेती होने से किसानों में भी जबरदस्त उत्साह है. ऐसा भी माना जा रहा है कि यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो जीराफूल धान की उपज प्रति एकड़ लगभग 7 से 8 क्विंटल होगी.

अत्यंत सुगंधित और महंगा होता है चावल

जीराफूल अत्यंत उन्नत किस्म का चावल होता है. यह काफी सुगंधित और खाने में स्वादिष्ट होता है. इसी कारण इसकी कीमत खुले बाजार में काफी अधिक होती है. खुले बाजार में यह चावल लगभग 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होता है. स्थानीय किसान विश्वनाथ प्रसाद ने बताया कि जीराफूल धान अत्यधिक सुगंधित होता है. यह चावल जितना अधिक पुराना होगा, इसकी सुगंध उतनी बढ़ती जाती है.

जीराफूल चावल की खेती (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि इसके पौधों और पुआल में भी सुगंध होता है. इसका पुआल खाने के बाद गाय का दूध भी सुगंधित हो जाता है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महुआडांड़ में बड़े पैमाने पर इस वर्ष इसकी खेती की जा रही है. वहां की जमीन भी इसके अनुकूल है. उन्होंने बताया कि जीराफूल धान बारिश के मौसम की शुरुआत में लगाया जाता है और नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर तक इसकी कटाई होती है. धान के पौधे काफी बड़े हो जाने के कारण अक्सर यह झुक जाते हैं. जिससे उपज भी प्रभावित होता है.

छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड की पहचान बनेगा जीराफूल धान

जीराफूल धान की खेती छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर होती है. लेकिन अब झारखंड राज्य का लातेहार जिला भी जीराफूल धान की खेती के लिए प्रसिद्ध होगा. धान के उत्पादन के बाद जिला प्रशासन के द्वारा लातेहार के नाम से ब्रांडिंग कर इसे मार्केट में उतारा जाएगा.

लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि वर्तमान समय में लगभग 2000 एकड़ भूमि में महुआडांड़ प्रखंड में जीराफूल धान की खेती करवाई गयी है. उन्होंने कहा कि जीराफूल धान से चावल बनाने के बाद इसे लातेहार के नाम से ब्रांडिंग करवा कर मार्केट में उतारी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन की प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में इसका जीआई टैग करवा कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई जाएगी. महुआडांड़ प्रखंड के बाद अब अगले वर्ष जीराफूल धान की खेती जिले के अन्य प्रखंडों में भी करवाने की योजना है.

जीराफूल चावल (ETV BHARAT)

किसानों की सुविधा के लिए लगाया जाएगा प्रोसेसिंग प्लांट

लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि जीराफूल धान की प्रोसेसिंग के लिए महुआडांड़ में ही डीएमएफटी मद से प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना भी कराई जा रही है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो. उन्होंने कहा कि लातेहार जिला प्रशासन किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए कई अन्य योजनाएं भी तैयार कर रही है.

