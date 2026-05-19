गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा; अनियंत्रित होकर पलटी जीप, तीन की मौत, दो घायल
समस्तीपुर निवासी वासुकी दास और प्रवीण दास की उपचार के दौरान सोमवार की शाम में मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 9:14 AM IST
गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर से अयोध्या जा रही एक जीप खोराबार थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार लोगों में एक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो लोगों की इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई. घटना में दो अन्य लोग भी घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. जानकारी के अनुसार, खोराबार थाना क्षेत्र के भैंसहा खास गांव के पास फोरलेन से एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक समेत तीन की मौत हो गई. अयोध्या के सीताराम मंदिर के पुजारी अपने शिष्यों के साथ अयोध्या जा रहे थे.
घायलों ने बताया कि जीप ड्राइवर को शायद झपकी आ गई थी, जिससे यह हादसा हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. जीप चालक ओम राय की मौके पर ही मौत हो गई, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का निवासी था. जबकि समस्तीपुर जिले के विथान थाना के मुरली गांव के निवासी वासुकी दास और प्रवीण दास ने उपचार के दौरान सोमवार की शाम में दम तोड़ दिया. हादसे में पुजारी रामप्रकाश दास और उनके शिष्य राजा दास घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है.
एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया है कि राम प्रकाश दास अयोध्या के सीताराम मंदिर से जुड़े हुए थे. वह बिहार के रहने वाले थे. वह घर गए हुए थे और वहां से अपने चार शिष्यों के साथ लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. सभी बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले थे.