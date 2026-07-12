ETV Bharat / state

जेईई ओलंपियाड: करोड़ों की स्कॉलरशिप और लाखों का कैश रिवॉर्ड, आर्थिक रूप से कमजारे छात्र ऐसे ले सकते हैं भाग

ओलंपियाड में कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं. इसका पहला चरण 4 अक्टूबर से शुरू होगा.

Organizers kicking off the Olympiad
ओलंपियाड का आगाज करते आयोजक (ETV Bharat Sikar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 12, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीकर: देश में इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले हजारों छात्र हर साल जेईई की तैयारी करते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति और सही अवसर की कमी के कारण कई प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पातीं. राजस्थान की शिक्षा नगरी सीकर अब ऐसी ही प्रतिभाओं के लिए एक नया मंच तैयार कर रही है. यहां आयोजित होने वाला जेईई ओलंपियाड केवल परीक्षा नहीं, बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए अवसर बन सकता है जो अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर साबित करना चाहते हैं. खास बात यह है कि प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी का रास्ता मिल सके.

17 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप का दावा: जेईई ओलंपियाड के आयोजक ने दावा किया कि इसमें 17 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और 15 लाख रुपए के कैश रिवॉर्ड दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव-ढाणियों में छिपी प्रतिभाओं को भी राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी. ओलंपियाड का सबसे बड़ा उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर देना है. बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के माध्यम से सीकर में रहकर जेईई की गुणवत्तापूर्ण तैयारी का मौका मिलेगा. इससे उन परिवारों को भी राहत मिलेगी जो आर्थिक कारणों से बच्चों को बड़े कोचिंग संस्थानों तक नहीं भेज पाते.

पढ़ें: अब बृज विश्वविद्यालय एससी, एसटी व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कराएगा प्रशासनिक सेवाओं व प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग

दो चरणों में होगा आयोजन: ओलंपियाड का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा 4 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 10 नवंबर को होगी, जिसमें विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा तिथि चुन सकेंगे. पहले चरण का परिणाम 21 नवंबर को घोषित किया जाएगा. इसमें सफल अभ्यर्थियों को 6 दिसंबर को सीकर में आयोजित ऑफलाइन फाइनल परीक्षा में शामिल होना होगा. अंतिम परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर विजेताओं को कैश प्राइज, स्कॉलरशिप प्रदान किए जाएंगे.

पढ़ें: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के अधूरे सपनों की पूरी कहानी गढ़ रहा 'एक पहल इंडिया'

5 से 12 तक के विद्यार्थी ले सकते हैं भाग: यह प्रतियोगिता कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है. प्रत्येक कक्षा के अनुसार लगभग 30 से 40 प्रतिशत निर्धारित पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे छात्र बिना अतिरिक्त दबाव के अपनी अवधारणाओं की जांच कर सकेंगे.

TAGGED:

JEE OLYMPIAD IN SIKAR
SCHOLARSHIP WORTH RS 17 CRORE
जेईई ओलंपियाड 2026
JEE OLYMPIAD 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.