ETV Bharat / state

जेईई की परीक्षा से पहले नहीं लेते हैं स्ट्रेस , हंसते-खेलते पहुंच जाते हैं परीक्षा सेंटर

एक्स्ट्रा एक्टिविटी: इस निःशुल्क कोचिंग की खासियत है कि यहां पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी मानसिक दबाव को कम करने के लिए कराई जाती है. छात्र आयुष कुमार कहते हैं कि 'मैं जेईई की परीक्षा दे रहा हूं. मुझे परीक्षा को लेकर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं पिछले दो सालों से पढ़ने के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर हो रहा था. यहां जेईई परीक्षा की तैयारी के साथ विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज भी कराई जाती है.

पिछले साल 28 स्टूडेंट सफल: जिले के मानपुर पटवा टोली में निःशुल्क तैयारी करने वाले छात्र इस बार परीक्षा देंगे. इसबार करीब 40 से 50 बच्चे परीक्षा देंगे, जिसमें 25 लड़कियां हैं. पिछले साल भी यहां से 40 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया था, जिसमें 28 छात्र छात्राएं 90 परसेंटाइल से पास हुए थे.

"टाइम टेबल, नियमित रिवीजन तो है ही लेकिन बच्चों को मानसिक दबाव से निकालने के लिए स्वस्थ दिनचर्या अपनाना भी जरूरी है, क्योंकि इससे मानसिक दबाव को खत्म या कम किया जा सकता है." -चंद्रकांत पाडेश्वरी, संस्थापक, वृक्ष दी चेंज

ऐसे स्ट्रेस दूर करते हैं छात्र: परीक्षा का तनाव हर विद्यार्थी के लिए चुनौती पूर्ण होता है. लेकिन जैसे-जैसे परीक्षा के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे पटवा टोली में एक्स्ट्रा ऐक्टिविटी बढ़ जाती है. अपने क्लास में ही जोर-जोर से हंसने लगते हैं. लंच ब्रेक के दौरान चुटकुले भी सुनाए जाते हैं. सुबह शाम अन्य एक्स्ट्रा ऐक्टिविटी भी होती हैं, जैसे योगा, ध्यान लगाना, घबराहट से बचने के लिए ठंडी सांस लेने की प्रैक्टिक्स करायी जाती है.

पटवा टोली में क्या खास?: यहां के छात्रों के अच्छे परसेंटाइल से पास होने की संख्या भी हर बार अधिक होती है. इन छात्रों को तैयार करने, उनकी पढ़ाई में बड़ी भूमिका और योगदान देने वाली 'वृक्ष दी चेंज' संस्था की भूमिका होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां के छात्रों का रिजल्ट क्यों अच्छा होता है? उस में शिक्षा के अलावा एकस्ट्रा ऐक्टिविटी क्या होती हैं?

गयाजी: एनटीए ने जेईई मेन्स 2026 के पहले अटेम्प्ट की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. अब महज 4 दिन ही परीक्षा शुरू होने को बचे हैं. 22 जनवरी 2026 से परीक्षा शुरू हो जाएगी. इस बार भी बिहार में आईआईटियन का गांव कहलाने वाले पटवा टोली से लगभग 40-50 की संख्या छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे.

आईआईटीयन हब पटवा टोली में पढ़ती छात्राएं (ETV Bharat)

"मुझे सबसे ज्यादा पसंद लाफ्टिंग चैलेंज है. इसमें हमलोग ग्रुप बनाकर जोक्स बोलते हैं. एक-दूसरे के जोक्स को सुनकर खूब हंसते हैं. इससे यह होता है कि हमारे अंदर जो पढ़ाई और परीक्षा को लेकर स्ट्रेस होता है वह खत्म हो जाता है. प्रति दिन योगा करते हैं." -आयुष कुमार

एक्टिविटीज से स्ट्रेस दूर होता है: रितिका कुमारी के पिता पटवा टोली में ही एक कारखाना में काम करते हैं. वो कहती हैं कि जब हम लोगों को पढ़ाई या परीक्षा को लेकर किसी तरह की समस्या होती है तो हमलोग योग भी करते हैं. यहां बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जिससे हम लोगों को अलग शांति मिलती है.

"यहां पाठशाला में जूनियर बच्चों को पढ़ाकर भी अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं. हम लड़कियां आपस में खूब हंसी मजाक भी करते हैं. सर इसके लिए 2 घंटे पर 10 मिनट का ब्रेक भी देते हैं." -रितिका कुमारी

पेंटिंग करतीं छात्रा (ETV Bharat)

ज्यादा रिविजन से बढ़ता है स्ट्रेस: वृक्ष दी चेंज के चंद्रकांत पांडेश्वरी कहते हैं कि 2 साल की पढ़ाई को याद रखना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए छात्र रिवीजन करते ही रहते हैं. मगर परीक्षा से पहले रिविजन करना बढ़ जाता है. इसी समय बच्चों में स्ट्रेस की समस्या बढ़ती है. जैसे जैसे परीक्षा की तिथि करीब आती है यह और बढ़ता जाता है.

संस्कारशाला की एक्टिविटीज: बच्चे सिर्फ और सिर्फ दिनभर रिवीजन में लगे होते हैं, लेकिन हम लोग यह करते हैं की परीक्षा से पहले संस्कारशाला की एक्टिविटीज और भी बढ़ा देते हैं. वैसे तो साल भर संस्कारशाला हर रविवार को चलता है. उस संस्कारशाला में छात्रों से उनकी पढ़ाई की समस्याओं के साथ उनके मानसिक दबाव के संबंध में बात करते हैं.

"बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, इस में एक पाठशाला भी होती है, जिसमें सीनियर छात्र जूनियर छात्रों को पढ़ाते हैं. पाठशाला 1 घंटे की होती है, लेकिन उसमें ऐक्टिविटी इतनी होती है कि छात्रों का मनोरंजन खूब होता है. बच्चे खूब हंसते हैं और खेलते हैं. जिससे उनका स्ट्रेस रिलैक्स हो जाता है." -चंद्रकांत पाडेश्वरी, संस्थापक, वृक्ष दी चेंज

हंसी-मजाक करते हैं छात्र: द्रकांत पाडेश्वरी हते हैं कि हमलोग 2 घंटे 3 घंटे पर 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेने के लिए कहते हैं ताकि खाने-पीने के साथ वो उस दौरान अपने ग्रुप के साथ हंसी मजाक करें. हंसी-हंसी में एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की बातों को सुने, उन्हें परीक्षा को लेकर गाइड करें और एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं.

आईआईटीयन हब पटवा टोली में पढ़ती छात्राएं (ETV Bharat)

2 साल तैयारी करते हैं छात्र: कहते हैं कि मानसिक दबाव में अगर छात्र रहेंगे तो उनकी परीक्षा पर प्रभाव पड़ेगा. वृक्ष दी चेंज की एक खासियत है कि यहां ज्ञानशाला के साथ संस्कारशाला चलाई जाती है. इसमें बच्चों को 2 साल तक शिक्षा के साथ उन से मोटिवेशनल एक्टिविटी कराई जाती हैं ताकि वह खुद को इतना मजबूत कर सकें. परीक्षा के समय उन पर मानसिक दबाव हो ही नहीं.

"यही कारण है कि यहां पटवा टोली के छात्र इन सब चीजों से परिपक्व हो जाते हैं. बेफिक्र होकर परीक्षा में बैठते हैं और अपना बेस्ट देते हैं. जिसके कारण यहां का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है." -चंद्रकांत पाडेश्वरी, संस्थापक, वृक्ष दी चेंज

ये भी पढ़ें: