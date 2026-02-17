ETV Bharat / state

JEE MAIN 2026: दो साल से कोटा में जमे रहे, मां-भाई के साथ हर त्यौहार यहीं मनाया...तब टॉपर बना चिरंजीब

कोटा: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के जनवरी सेशन में ओडिशा के जाजपुर रोड निवासी चिरंजीब कर 100 परसेंटाइल के साथ टॉपर रहे. वे बीते 2 साल से कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे थे. मां बनाकेतकी कर भी बीते 2 वर्ष से अपने छोटे बेटे को लेकर कोटा ही आ गई. छोटे बेटे का एडमिशन भी कोटा में करा दिया, ताकि बड़े बेटे चिरंजीब को आईआईटी में एडमिशन दिला सकें. यहां तक कि 2 साल में केवल चार बार अपने गांव गए. इस दौरान सारे त्योहार कोटा में ही मनाए.

चिरंजीब कर ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि कोटा कोचिंग से दसवीं से ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहा था. मुझे यहां के असाइनमेंट, टीचर, सिस्टम व प्लानिंग काफी बेहतर लगी. 10वीं में 97 प्रतिशत अंक आए. उसके बाद मां व छोट भाई चिरस्मित के साथ कोटा आ गया. चिरस्मित भी कोटा में पढ़ने लगा. उन्होंने कहा कि यहां हर तरफ पढ़ाई का माहौल है. बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहां रहते हैं. यहां फैकल्टी के पास जाने के पहले बच्चों से डाउट क्लियर किया जा सकता है. एक दूसरे की मदद से ज्यादा बेहतर समझ में आ जाता है. इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है. डिस्ट्रैक्शन के चांस कम हैं. फैकल्टी के अनुभवी मार्गदर्शन, नियमित टेस्ट सिस्टम और अनुशासित अध्ययन वातावरण ही सफलता का आधार है. उनका लक्ष्य आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना है. चिरंजीब के पिता चितरंजन कर टाटा स्टील में कार्यरत हैं, जबकि मां बनाकेतकी गृहणी हैं.

कामयाबी पर चिरंजीब और उनकी मां बोलीं... (ETV Bharat Kota)

बेटे के लिए कोटा आई मां: चिरंजीब की मां बनाकेतकी कर ने बताया कि अकेले बच्चे परेशान होते हैं. उनका अप एंड डाउन आता रहता है, लेकिन मैं और इसके पिता दोनों इसे संभालते थे. समझाते थे कि सब कुछ अच्छा होगा. किसी तरह का कोई तनाव मत लो. हमेशा रिलैक्स होकर पढ़ों. अच्छा रिजल्ट इसी का नतीजा है. चिरंजीब हमेशा शेड्यूल फॉलो करता था. डेली रूटीन में ज्यादा बदलाव नहीं रखा. सुबह 7 बजे उठता. सुबह टेस्ट होते थे. फिर दोपहर में क्लास जाता था. लौटने के बाद कैंटीन में खाना खाता. इसके बाद कुछ देर दोस्त्तो के साथ वॉक करता व फिर देर रात तक पढ़ता था. रात 12 बजे सोता था. 'उसके पिता 3 महीने में एक बार आते थे, लेकिन मैं 2 साल से यहां ही हूं. केवल चार बार ओडिशा गई. कोटा में रहकर ही त्यौहार मनाए हैं. बच्चों के लिए यह करना जरूरी था'.