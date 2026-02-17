ETV Bharat / state

JEE Main 2026 Result: 12 अभ्यर्थियों ने हासिल किए 100 पर्सेंटाइल, लखनऊ के छात्रों का शानदार प्रदर्शन

लखनऊ : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित JEE Main 2026 के सत्र-1 के नतीजे जारी कर दिए हैं. इस बार 12 अभ्यर्थियों ने 100 पर्सेंटाइल स्कोर हासिल कर इतिहास रच दिया है. पहले सत्र की परीक्षा में कुल 13 लाख 4 हजार 653 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया. परीक्षा में कुल उपस्थिति 96.26 प्रतिशत दर्ज की गई. JEE Main 2026 के दूसरे सत्र की परीक्षा के बाद अंतिम रैंक और ऑल इंडिया रैंक (AIR) जारी की जाएगी. इसके आधार पर अभ्यर्थियों को देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों NIT, IIIT और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश मिलेगा.

NTA के अनुसार 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले 12 अभ्यर्थियों में सबसे अधिक तीन छात्र राजस्थान से हैं. इसके अलावा आंध्र प्रदेश से दो छात्र और दिल्ली, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा तेलंगाना से एक-एक छात्र शामिल है. गौरतलब है कि सभी 12 टॉपर्स छात्र हैं, इनमें कोई छात्रा शामिल नहीं है. लड़कियों में हरियाणा की आशी ग्रेवाल ने सर्वाधिक 99.996 पर्सेंटाइल हासिल कर टॉप किया है.

लखनऊ के छात्रों का शानदार प्रदर्शन : परिणामों में लखनऊ के छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. ओजस सिंघल ने 99.97 पर्सेंटाइल स्कोर हासिल किया. तेजस राज को 99.70 पर्सेंटाइल मिले. यशस्व मिश्रा ने 98.37 पर्सेंटाइल प्राप्त किए. इसके अलावा CMS (सिटी मॉन्टेसरी स्कूल) के कुल 18 छात्रों ने 99 पर्सेंटाइल से अधिक स्कोर हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है.