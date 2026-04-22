ETV Bharat / state

Explainer : जेईई मेन में 25 राज्यों के एक भी स्टूडेंट को नहीं मिले 100 परसेंटाइल, अब तक तेलंगाना ने सर्वाधिक 54 और राजस्थान ने दिए 35 बार टॉपर

इस साल इन राज्यों से नहीं 100 परसेंटाइल: देव शर्मा ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परिणाम के साथ स्टेट टॉपर्स की घोषणा की. इसमें 25 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से स्टेट टॉपर 100 परसेंटाइल वाले नहीं हैं. साल 2026 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पांच-पांच विद्यार्थियों के साथ टॉप पर हैं, जबकि राजस्थान चार विद्यार्थियों के साथ दूसरे नंबर पर रहा. साथ ही दिल्ली से तीन, हरियाणा व महाराष्ट्र से दो-दो, ओडिशा, बिहार, चंडीगढ़, तमिलनाडु और गुजरात से एक-एक विद्यार्थी हैं. इन 25 स्टेट से एक भी स्टूडेंट के 100 परसेंटाइल नहीं है. इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव, जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप व पुडुचेरी शामिल है.

तेलंगाना अव्वल: कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने कहा कि इस साल जेईई मेन की बात की जाए तो तेलंगाना बीते लंबे समय से टॉपर बना है. बीते 7 साल का रिकॉर्ड देखें तो 54 कैंडिडेट के साथ तेलंगाना टॉप पर है. इन 7 साल में 241 विद्यार्थी 100 परसेंटाइल लाए. इनमें 22 फीसदी स्टूडेंट्स तेलंगाना से है. राजस्थान की बात करें तो 35 विद्यार्थी के साथ दूसरे नंबर पर है. राजस्थान की टॉपर्स में हिस्सेदारी 14 फीसदी है. तीसरे नंबर पर 32 स्टूडेंट के साथ आंध्र प्रदेश है, जहां के विद्यार्थी 13 फीसदी टॉपर रहे हैं. दिल्ली 25 विद्यार्थियों के साथ चौथे और महाराष्ट्र 21 के साथ पांचवें नंबर पर है.

कोटा: देश के 25 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के एक भी स्टूडेंट को जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) परीक्षा में 100 परसेंटाइल हासिल नहीं हुए. इस परीक्षा में 26 विद्यार्थियों को 100 परसेंटाइल आए. ये विद्यार्थी 11 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से हैं. वंचित 25 राज्यों के स्टेट टॉपर्स की बात की जाए तो वे 100 परसेंटाइल से नीचे वाले विद्यार्थी हैं. बीते सात 241 कैंडिडेट 100 परसेंटाइल लाए थे, ये केवल 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से थे. शेष 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अभी तक ये कारनामा किसी ने नहीं किया.

अब तक इन राज्यों से एक भी टॉपर नहीं: देव शर्मा ने बताया कि साल 2020 से 2026 के परिणाम में 241 टॉपर बने. इनमें तेलंगाना से 54, राजस्थान से 35, आंध्र प्रदेश से 32, दिल्ली से 25, महाराष्ट्र 21, उत्तर प्रदेश से 12, गुजरात व हरियाणा से 10-10, कर्नाटक से 9, बिहार से 6 पंजाब, तमिलनाडु व पंजाब से 5-5, पश्चिम बंगाल व चंडीगढ़ से 4-4, झारखंड व केरल से 2-2 कैंडिडेट हैं. इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा व असम के साथ भारत के बाहर के परीक्षा केंद्र से भी एक-एक टॉपर आया. हालांकि, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप व पुडुचेरी सरीखे 15 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से कभी कोई टॉपर नहीं आया. देश के बाहर जेईई मेन 2026 में 14 शहरों में परीक्षा केंद्र थे, जहां इस बार भी 4000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने बीई व बीटेक परीक्षा दी. इनमें एक भी टॉपर नहीं बन पाया. बीते 7 साल में करीब 25 हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन केवल एक विद्यार्थी वर्ष 2024 में 100 परसेंटाइल ला पाया था.

टॉपर स्टूडेंट को मिठाई खिलाता कोचिंग संस्थान का स्टॉफ (फोटो सोर्स : मोशन व एलन कोचिंग संस्थान)

पढ़ें: jee result analysis: 6 साल में 206 छात्रों ने पाए 100 परसेंटाइल, छात्राओं की तादाद मात्र 11, इस साल तो एक भी नहीं

2025 में टॉप पर था राजस्थान: जेईई मेन 2026 जनवरी के रिजल्ट की बात करें तो 12 विद्यार्थी 100 परसेंटाइल लाए थे. इसमें राजस्थान से तीन थे, जबकि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश से दो थे. इसके बाद ओडिशा महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, गुजरात और तेलंगाना से एक-एक टॉपर्स था. इसके पहले इसी तरह से साल 2025 के जनवरी के रिजल्ट की बात की जाए राजस्थान से पांच विद्यार्थी थे. जबकि उत्तर प्रदेश व दिल्ली से दो-दो, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र से एक-एक विद्यार्थी था. देव शर्मा ने बताया कि 2025 में राजस्थान सिरमौर बन गया था. देशभर के 24 कैंडिडेट्स में राजस्थान से सात विद्यार्थी हंड्रेड परसेंटाइल लेकर आए. जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना से तीन-तीन टॉपर थे. दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल से दो-दो तथा कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से एक-एक टॉपर थे.

दिव्यांग व विदेशी एक भी टॉपर नहीं: देव शर्मा ने बताया कि वर्ष 2026 में एक भी छात्रा 100 परसेंटाइल नहीं ला पाई. इसी तरह दिव्यांग, विदेशी, एससी व एसटी कैटेगरी में भी कोई टॉपर 100 परसेंटाइल वाला नहीं है. परीक्षा देने वाली छात्राओं की संख्या 5 लाख 31593 थी. इनमें एक भी टॉपर नहीं रही. छात्रों की संख्या 10 लाख 6875 थी. इनमें 26 विद्यार्थियों के हंड्रेड परसेंटाइल हैं. दिव्यांग कैटेगरी में भी कोई भी विद्यार्थी हंड्रेड परसेंटाइल में नहीं है. दिव्यांग कैटेगरी में मध्य प्रदेश के अर्श जैन 99.9222762 परसेंटाइल के साथ टॉप हैं. दिव्यांग केटेगरी से 4800 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी.

रिजल्ट के बाद यूं किया स्वागत... (फोटो सोर्स : मोशन व एलन कोचिंग संस्थान)

पढ़ें: Special : जेईई मेन में कम रैंक पर नहीं हों परेशान, निचली रैंक तक भी मिल गई थी NIT, IIIT व GFTI में सीट

एससी व एसटी में टॉपर 100 परसेंटाइल नहीं: जनरल कैटेगरी से परीक्षा देने वाले विद्यार्थी 5,38,239 हैं. इनमें टॉप करने वाले विद्यार्थी 24 हैं. ईडब्ल्यूएस के 1,80,086 विद्यार्थियों में केवल एक टॉपर बना. यह तेलंगाना के साईं ऋतिक रेड्डी वेंकट रेड्डी वल्ला हैं. इन्होंने हंड्रेड परसेंटाइल हासिल किए. इसी तरह से ओबीसी में 6 लाख 11953 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन एकमात्र आंध्र प्रदेश के नरेंद्र बाबू गरिमाहित 100 परसेंटाइल लाए. एससी में 1,56,038 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे. टॉपर आंध्र प्रदेश के देव श्रीवेद हैं, उनके 99.9992271 परसेंटाइल हैं. इसी तरह से एसटी में 52,152 विद्यार्थी थे. इनमें राजस्थान के दक्ष सेहरा टॉपर हैं, जिनके 99.9938620 परसेंटाइल हैं.

पढ़ें: कबीर छिल्लर बोले- पढ़ाई करने के तरीके को भी अलग बनाया, इसलिए बना जेईई मेन टॉपर