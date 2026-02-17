ETV Bharat / state

दिल्ली के श्रेयस मिश्रा रहे JEE MAIN के स्टेट टॉपर, हासिल किया 100 पर्सेंटाइल; बताया सफलता का मंत्र

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रॉयल नेस्ट सोसायटी के रहने वाले श्रेयस मिश्रा ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर देश में पहला स्थान प्राप्त किया.

JEE MAIN में 100 पर्सेंटाइल के साथ रचा इतिहास
JEE MAIN में 100 पर्सेंटाइल के साथ रचा इतिहास
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 17, 2026 at 12:02 PM IST

नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रॉयल नेस्ट सोसायटी के रहने वाले श्रेयस मिश्रा ने मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की मिसाल पेश करते हुए जेईई मेन 2026 सेशन-1 में 100 एनटीए पर्सेंटाइल हासिल कर दिल्ली स्टेट टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है. इतना ही नहीं उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल कर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया. उनकी इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है.

मन लगाकर पढ़ाई ही बनी सफलता की कुंजी:

श्रेयस दिल्ली के रोहिणी स्थित हंसराज मॉडल स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्र हैं. उन्होंने बताया कि कभी घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं की, बल्कि जितना भी पढ़ा पूरी एकाग्रता और समझ के साथ पढ़ा. उनका मानना है कि “क्वालिटी स्टडी” ही असली सफलता दिलाती है. उन्होंने बताया कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने से उन्हें बेहतर वातावरण मिला. सोशल मीडिया से दूरी बनाकर उन्होंने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर रखा. यही अनुशासन उन्हें इस मुकाम तक ले आया.

परिवार का सहयोग बना ताकत:

श्रेयस के पिता सुमंत मिश्रा नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वह खुद साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी काम करते हैं. उन्होंने बताया कि श्रेयस को कभी पढ़ाई के लिए कहना नहीं पड़ा. वह बचपन से ही पढ़ाई को लेकर गंभीर और आत्मनिर्भर रहा है. परिवार ने कहा, “हमें अपने बेटे पर गर्व है. उसने दिल्ली स्टेट टॉपर बनकर न केवल हमारा, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है.”

आगे का लक्ष्य JEE एडवांस्ड

श्रेयस फिलहाल 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं. 18 फरवरी को उनकी फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा है. इसके साथ ही उनका अगला लक्ष्य जेईई मेन सेशन-2 और जेईई एडवांस्ड है. उन्होंने बताया कि रोजाना अभ्यास और हर विषय को बराबर समय देता था. जिन टॉपिक्स में कमजोरी महसूस होती थी उन पर विशेष ध्यान देता था.

युवाओं के लिए प्रेरणा:

एनटीए द्वारा घोषित परिणामों में कुल 12 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल स्कोर किया, लेकिन श्रेयस दिल्ली के लिए सर्वोच्च रहे. उनकी सफलता यह साबित करती है कि सही दिशा, निरंतर अभ्यास और सोशल मीडिया से दूरी जैसी छोटी-छोटी आदतें बड़े सपनों को साकार कर सकती हैं.

12 छात्र जिन्होंने 100 परसेंटाइल पाए:

100 परसेंटाइल पाने वाले छात्रों में दिल्ली से श्रेयस मिश्रा, आंध्र प्रदेश से नरेंद्र बाबू गिरी माहित, बिहार से शुभम कुमार, राजस्थान से कबीर छिल्लर, अर्नव गौतम और चिरंजीब खार, ओडिशा से भावेश पात्रा, हरियाणा से अनय जैन, आंध्र प्रदेश से पासला मोहित, महाराष्ट्र से माधव विराडिया, गुजरात से निमय पुरोहित और तेलंगाना से विवान शरद माहेश्वरी हैं. इस परीक्षा में 13.04 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे. जिन कैंडिडेट को 100 का NTA स्कोर मिला है, उनमें से तीन राजस्थान से, दो आंध्र प्रदेश से और एक-एक दिल्ली, बिहार, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना से हैं। सभी 12 कैंडिडेट पुरुष हैं.

