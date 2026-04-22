ETV Bharat / state

हमीरपुर के रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, JEE Main में 99.95% के साथ बने हिमाचल टॉपर

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में जब ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं संकल्प, मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ती हैं, तो सफलता के नए आयाम स्थापित करती हैं. इसका ताजा और स्पष्ट उदाहरण हैं DAV पब्लिक स्कूल ग्रयोह के होनहार छात्र रोहित शर्मा, जिन्होंने JEE Main परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. रोहित शर्मा ने JEE Main सेशन-1 में 99.77% हासिल किया था. इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्होंने अपनी उपलब्धि को और बेहतर बनाते हुए 99.95% प्राप्त किए और स्टेट टॉपर बनने का गौरव हासिल किया. रोहित की इस सफलता से स्कूल, परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

पिता पटवारी और माता गृहिणी

रोहित शर्मा गांव पंजोत, जिला हमीरपुर के रहने वाले हैं. उनके पिता मनोहर लाल शर्मा आर्मी से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में पटवारी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं, जबकि उनकी माता रीना देवी गृहिणी हैं. साधारण परिवार से आने वाले रोहित ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए बड़े संसाधनों से ज्यादा जरूरी लगन, अनुशासन और मेहनत है. रोहित ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और कठिन परिश्रम को दिया है.