हमीरपुर के रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, JEE Main में 99.95% के साथ बने हिमाचल टॉपर
रोहित ने रोजाना 10 से 11 घंटे पढ़ाई कर JEE Main परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है और 99.95% हासिल किए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 11:57 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में जब ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं संकल्प, मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ती हैं, तो सफलता के नए आयाम स्थापित करती हैं. इसका ताजा और स्पष्ट उदाहरण हैं DAV पब्लिक स्कूल ग्रयोह के होनहार छात्र रोहित शर्मा, जिन्होंने JEE Main परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. रोहित शर्मा ने JEE Main सेशन-1 में 99.77% हासिल किया था. इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्होंने अपनी उपलब्धि को और बेहतर बनाते हुए 99.95% प्राप्त किए और स्टेट टॉपर बनने का गौरव हासिल किया. रोहित की इस सफलता से स्कूल, परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है.
पिता पटवारी और माता गृहिणी
रोहित शर्मा गांव पंजोत, जिला हमीरपुर के रहने वाले हैं. उनके पिता मनोहर लाल शर्मा आर्मी से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में पटवारी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं, जबकि उनकी माता रीना देवी गृहिणी हैं. साधारण परिवार से आने वाले रोहित ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए बड़े संसाधनों से ज्यादा जरूरी लगन, अनुशासन और मेहनत है. रोहित ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और कठिन परिश्रम को दिया है.
"रोजाना 10 से 11 घंटे पढ़ाई, एनसीईआरटी पुस्तकों पर फोकस और नियमित मॉक टेस्ट मेरी सफलता की कुंजी रहे. सोशल मीडिया का सही उपयोग भी तैयारी में सहायक सिद्ध हुआ." - रोहित शर्मा, स्टेट टॉपर, JEE Main
JEE एडवांस है रोहित का अगला लक्ष्य
आज के दौर में जहां कई युवा सोशल मीडिया के दुरुपयोग में अपना समय गंवा रहे हैं, वहीं रोहित शर्मा ने इसे अपनी पढ़ाई और सीखने का जरिया बनाया. रोहित ने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य JEE एडवांस 2026 में सफलता हासिल करना है. रोहित का सपना आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना है. रोहित की सफलता पर DAV पब्लिक स्कूल प्रबंधन, अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल, उपाध्यक्ष मंजुला ठाकुर, मैनेजर एसके शर्मा, एसएमसी सदस्यों और समस्त स्टाफ ने बधाई दी है. रोहित की यह उपलब्धि ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.
"रोहित शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है. उसने न सिर्फ पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जैसी प्रतियोगिताओं में भी शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं. रोहित ने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, मैथ्स एक्टिविटी मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वर्गों में राज्य स्तर पर फर्स्ट और सेकंड प्लेस हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है." - संजीव ठाकुर, प्रिंसिपल, DAV पब्लिक स्कूल ग्रयोह