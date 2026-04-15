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Special : जेईई मेन में कम रैंक पर नहीं हों परेशान, निचली रैंक तक भी मिल गई थी NIT, IIIT व GFTI में सीट

कम रैंक वाले विद्यार्थियों को भी मिल गई थीं सीटें... ( ETV Bharat Kota )

वहीं, मिजोरम एनआईटी में सिविल इंजीनियरिंग की सीट 61620 रैंक पर मिली थी. अरुणाचल प्रदेश एनआईटी में बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग की बीटेक सीट 77665 रैंक पर फीमेल ओनली कोटा से छात्रा को मिली थी. इससे साफ है कि कम रैंक पर भी प्रवेश मिलता है. इसके अलावा एनआईटी में होम स्टेट कोटा का फायदा भी मिलता है. साल 2025 में होम स्टेट कोटा के तहत 1314967 रैंक पर भी सीट मिल गई थी, जिसमें एनआईटी मिजोरम की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट थी. जबकि ट्रिपल आईटी में होम स्टेट कोटा नहीं होता है.

देव शर्मा ने बताया कि टॉपर स्टूडेंट टॉप एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में प्रवेश लेते हैं, लेकिन निचली रैंक वाले कम रैंकिंग वाले संस्थानों में भी प्रवेश ले लेते हैं. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि बीते साल जोसा काउंसलिंग 2025 की बात की जाए तो एनआईटी में सीट पर ओपन कैटेगरी से छात्र को 62831 रैंक पर भी एडमिशन मिल गया था. जिसमें अगरतला एनआईटी में केमेस्ट्री बीएसएमएस 5 ईयर डुएल डिग्री कोर्स पर एडमिशन मिला था. जबकि इंजीनियरिंग में अरुणाचल प्रदेश एनआईटी में 61897 रैंक पर बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग की सीट मिल गई थी.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कई विद्यार्थियों कम रैंक आने पर परेशान रहते हैं, जिसके बाद वह दोबारा अटेम्प्ट भी इसके देते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनकी कम रैंक है और इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो भी जेईई मेन से प्रवेश मिल जाता है. उन्होंने बताया कि बीते साल में भी काफी कम रैंक पर एडमिशन हुए हैं.

जबकि इससे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) में प्रवेश की परीक्षा के लिए विद्यार्थी क्वालीफाई होंगे. बीते साल के एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफआईटी में प्रवेश की रिकॉर्ड को देखा जाए तो काफी निचली रैंक पर भी प्रवेश विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित टेक्निकल इंस्टिट्यूट में मिला है.

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE MAIN 2026) के पेपर 1 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (Btech) का परिणाम 20 अप्रैल को घोषित होना है. इसके परिणाम और ऑल इंडिया रैंक के आधार पर देश के बड़े इंजीयरिंग संस्थानों में प्रवेश मिलेगा. जिनमें नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) व गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट (GFTIs) में एडमिशन मिलता है.

CSAB में इस रैंक तक मिली सीट : देव शर्मा ने बताया कि सीएसएबी और जोसा काउंसलिंग में सीट एलॉटमेंट रैंक का काफी अंतर रहता है. जोसा काउंसलिंग में ओपन कैटेगरी से जहां पर एनआईटी में बीएसएमएस 5 ईयर डुएल डिग्री कोर्स पर 62338 रैंक पर एडमिशन मिल गया था. जबकि सीएसएबी काउंसलिंग में यह रैंक 127501 तक पहुंच गई थी.

इसी तरह से जोसा में इंजीनियरिंग सीट की बात की जाए तो यह 61897 पर ओपन कैटेगरी में एनआईटी में खत्म हो गई थी. जबकि सीएसएबी में 111764 तक भी एडमिशन मिला है. देव शर्मा विद्यार्थियों को जोसा काउंसलिंग पर ही ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा सीट होती है. जबकि सीएसएबी काउंसलिंग में बची हुई सीट ही शामिल की जाती है. इनमें टॉप रैंक वाले संस्थानों की अच्छी मानी जाने वाली ब्रांच नहीं रहती है. सीएसएबी में सीट्स मिलने की चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं.

पहले JoSAA और फिर CSAB की होती है काउंसलिंग : जेईई मेन परिणाम के आधार पर टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई हो जाएंगे. जेईई एडवांस्ड के परिणाम के आधार पर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) में प्रवेश मिलता है, जबकि जेईई मेन के आधार पर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) व गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट (GFTIs) में एडमिशन मिलता है.

शुरुआत में इन सभी में प्रवेश के लिए जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी काउंसलिंग (JoSAA Counselling) होती है. इसके बाद खाली रह गई सीटों पर प्रवेश के लिए सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) की काउंसलिंग होती है. जिसमें केवल एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की सीट शामिल रहती है. साल 2025 के रिकॉर्ड के आधार पर देश की 23 आईआईटी में 18160 सीट है. जबकि 31 एनआईटी में 24525 सीट है.

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इसी तरह 26 ट्रिपल आईटी में 9940 और 47 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स में 10228 सीट है. इन सबको मिलाकर 127 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में 62853 सीट है. हालांकि, संस्थान हर साल सीट व कोर्स में बदलाव करते है. ऐसे में इस साल भी कुछ सीट्स की बढ़ोतरी होगी. कुछ कोर्स में सीट्स कम भी होती है. यह जोसा काउंसलिंग में सीट मैट्रिक्स जारी होगी.

हालांकि, स्टूडेंट की रुचि कंप्यूटर साइंस की तरफ ज्यादा रहती है. इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस की डिमांड भी काफी चल रही है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी उनकी पसंद रहती है. वहीं, कोर ब्रांच की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग भी विद्यार्थी पसंद करते हैं. हालांकि, इनके अलावा बायो साइंस, बायोमेडिकल, केमिकल इंजीनियरिंग में भी विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं.

JoSAA Counselling 2025 में NIT में यह थी JEE MAIN से क्लोजिंग रैंक :

62338 रैंक पर एनआईटी अगरतला में केमेस्ट्री बीएसएमएस 5 ईयर डुएल डिग्री कोर्स.

61897 सीट पर एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग.

61620 रैंक पर एनआईटी मिजोरम में सिविल इंजीनियरिंग.

77665 रैंक पर एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग की बीटेक सीट फीमेल ओनली कोटा पर छात्रा को मिली.

77201 रैंक पर एनआईटी मणिपुर की सिविल इंजीनियरिंग की सेट फीमेल ओनली कोटा से छात्रा को एडमिशन.

1314967 रैंक पर होम स्टेट कोटा के तहत एनआईटी मिजोरम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट पर एडमिशन.

1002085 रैंक पर एनआईटी मिजोरम में होम स्टेट और फीमेल ओनली सीट पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पर छात्रा को एडमिशन.

JoSAA Counselling 2025 में IIIT में यह थी JEE MAIN से क्लोजिंग रैंक :

69257 रैंक पर ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन.

62831 पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की सीट भी ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर.

79764 रैंक पर ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सीट फीमेल ओनली कोटा से छात्रा को एडमिशन.

75337 पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की सीट भी फीमेल ओनली कोटा से ट्रिपल आईटी सेनापति मणिपुर में छात्रा को एडमिशन.

CSAB Counselling 2025 में NIT में यह थी JEE MAIN से क्लोजिंग रैंक :

127501 रैंक पर एनआईटी अगरतला में अदर स्टेट कोटे से केमिस्ट्री बीएसएमएस डुएल डिग्री सीट.

111764 रैंक पर अदर स्टेट कोटे में एनआईटी नागालैंड में सिविल इंजीनियर बीटेक सीट.

201596 रैंक पर एनआईटी मिजोरम की बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कोर्स की सीट अदर स्टेट गर्ल्स ओनली कोटा पर मिली.

741304 रैंक पर एनआईटी अगरतला में फिजिक्स बीएसएमएस डुएल डिग्री कोर्स की सीट होम स्टेट कोटा से मिली.

576964 रैंक पर एनआईटी अगरतला में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बीटेक सीट होम स्टेट कोटा से मिली.

265376 रैंक पर एनआईटी अगरतला में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट होम स्टेट कोटा फीमेल ओनली सीट कैटिगरी के जरिए मिली.

CSAB Counselling 2025 में IIIT में यह थी JEE MAIN से क्लोजिंग रैंक :