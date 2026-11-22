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JEE MAIN 2027: पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने के नजदीक पहुंचा रजिस्ट्रेशन, लेट फीस से 4 दिन और कर सकेंगे आवेदन

JEE MAIN की परीक्षा देने के लिए जाते विद्यार्थी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2027) के आवेदन का अंतिम दिन 22 नवंबर यानि रविवार है. इसके बाद लेट फीस से 26 नवम्बर है. इस परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के रविवार शाम को जारी किए गए आंकड़े के अनुसार शाम 5:00 के आसपास 15.04 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था. जबकि फीस जमा कर प्रक्रिया पूरे करने वाले विद्यार्थी 13.10 लाख थे, लेकिन क्या आवेदन रात 11:50 तक चलने हैं. ऐसे में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ सकती है और बीते साल के जनवरी सेशन का रिकॉर्ड टूट भी सकता है.