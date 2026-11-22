JEE MAIN 2027: पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने के नजदीक पहुंचा रजिस्ट्रेशन, लेट फीस से 4 दिन और कर सकेंगे आवेदन
जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन- रजिस्ट्रेशन कर प्रक्रिया पूरी करने वाले विद्यार्थी भी 13.30 लाख हो गए हैं.
Published : November 22, 2026 at 7:37 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2027) के आवेदन का अंतिम दिन 22 नवंबर यानि रविवार है. इसके बाद लेट फीस से 26 नवम्बर है. इस परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के रविवार शाम को जारी किए गए आंकड़े के अनुसार शाम 5:00 के आसपास 15.04 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था. जबकि फीस जमा कर प्रक्रिया पूरे करने वाले विद्यार्थी 13.10 लाख थे, लेकिन क्या आवेदन रात 11:50 तक चलने हैं. ऐसे में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ सकती है और बीते साल के जनवरी सेशन का रिकॉर्ड टूट भी सकता है.
शहर के राजीव गांधी नगर कोचिंग एरिया में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फॉर्म फिलिंग केंद्र संचालित करने वाले पंकज खंडेलवाल ने बताया कि रात 7:00 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15.26 लाख के आसपास पहुंच गई है. ऐसे में रजिस्ट्रेशन कर प्रक्रिया पूरी करने वाले विद्यार्थी भी 13.30 लाख हो गए हैं. अब रविवार रात 12:00 के बाद से 26 जनवरी रात 11:50 तक लेट फीस से आवेदन प्रक्रिया होगी, जिसमें 500 रुपए लेट फीस विद्यार्थियों को देनी होगी.
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इन चार दिनों में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाती है तो पिछले साल का रिकॉर्ड टूट सकता है. निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा का कहना है कि देश में इंजीनियरिंग एजुकेशन के प्रति युवाओं का रूझान बरकरार है. इसका अंदाजा देश में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के आवेदन से लगाया जा सकता है. एक बार फिर इस परीक्षा में आवेदन करने वाले युवाओं की संख्या बीते साल से अधिक हो सकती है.
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साल 2026 में रिकॉर्ड विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन और एग्जाम देने वाले : पंकज खंडेलवाल के अनुसार साल 2026 में पहले सेशन जनवरी में 1355293 स्टूडेंट्स ने फीस जमा की थी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की थी. इनमें से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1304653 है. जबकि अप्रैल सेशन को मिलाकर यूनिक कैंडीडेट्स 164854 थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद फीस जमा करवा कर पूरी प्रक्रिया की थी. इनमें से परीक्षा देने वाले 1538468 कैंडीडेट्स है. यह जेईई मेन की परीक्षा में अब तक के सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन और परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं. इसके पहले रिकॉर्ड 2025 का था, जब 15.39 लाख रजिस्ट्रेशन और फीस जमा हुई थी, जबकि परीक्षा 14.75 लाख में दी थी.
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