JEE MAIN 2027: पहले सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ने बनाया रिकॉर्ड, परीक्षा के इतिहास में सबसे ज्यादा 13.92 लाख रजिस्ट्रेशन
एनटीए की ओर से जारी यह आंकड़ा साल 2026 के जनवरी सेशन के रजिस्ट्रेशन ज्यादा है.
Published : November 24, 2026 at 9:16 PM IST
कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN ) जनवरी में आयोजित होनी है. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रही है. यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वर्तमान में लेट फीस से चल रही है, जबकि नॉर्मल फीस से 22 नवंबर तक अंतिम तारीख थी. इसके बाद 26 नवंबर तक लेट फीस (500 अतिरिक्त) से आवेदन हो रहे हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए रजिस्ट्रेशन के आंकड़े को साझा किया है. जिसके अनुसार 13.92 लाख कैंडीडेट्स अपना पहले सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और फीस जमा कर चुके हैं.
एनटीए की ओर से जारी यह आंकड़ा साल 2026 के जनवरी सेशन के रजिस्ट्रेशन ज्यादा है. इसके अनुसार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन जनवरी सेशन में अब तक हो गए हैं. ऐसे में करीब बीते साल से जनवरी सेशन में अभी तक 37 हजार आवेदन ज्यादा हो चुके हैं. जिन्होंने फीस जमा कराई है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि साल 2026 में 13 लाख 55 हजार 293 रजिस्ट्रेशन हुए थे. जबकि इस साल अभी तक 13 लाख 92 हजार 344 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. यह परीक्षा के इतिहास में सबसे ज्यादा पहले सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन है. अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार लेट फीस से आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी अच्छी खासी रहने वाली है, ऐसे में करीब 50 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन बीते साल से होंगे.
Registrations for JEE Main 2027 (Session 1) are closing soon. Latest Update: 15,69,514 registration forms submitted 13,92,344 candidates have successfully completed fee payment Last date to register with late fee: 26 November 2026 Complete your application today at: https://t.co/tmqRWzsry6 Helpline: 011-40759000 / 1800-180-4747 | jeemain@nta.ac.in जेईई मेन 2027 (सत्र 1) के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाला है। ताज़ा अपडेट: 15,69,514 पंजीकरण फॉर्म जमा किए जा चुके हैं 13,92,344 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक शुल्क का भुगतान पूरा कर लिया है विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि: 26 नवंबर 2026 अपना आवेदन आज ही पूरा करें: https://t.co/tmqRWzsry6 हेल्पलाइन: 011-40759000 / 1800-180-4747 | jeemain@nta.ac.in #JEEMain2027 #NTA #NationalTestingAgency #JEEMainSession1 #ExamUpdate— National Testing Agency (@NTA_Exams) November 24, 2026
पढ़ें : JEE MAIN 2027: पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने के नजदीक पहुंचा रजिस्ट्रेशन, लेट फीस से 4 दिन और कर सकेंगे आवेदन
शहर की कोचिंग एरिया राजीव गांधी नगर में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का सेंटर संचालित करने वाले पंकज खंडेलवाल ने बताया कि 15.70 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं. जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नम्बर ले लिया है, लेकिन इनमें से करीब 1.78 लाख विद्यार्थियों ने अभी अपनी फीस जमा नहीं कराई है. उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी अंतिम तारीख 26 नवंबर के पहले फीस भी जमा करा देंगे. ऐसे में परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का भी रिकॉर्ड बन सकता है.
पढ़ें : JEE MAIN 2027: रजिस्ट्रेशन के लिए एक दिन शेष, अब तक 13.29 लाख आवेदन... फीस जमा नहीं हुई तो दो लाख से ज्यादा होंगे कैंसिल
अब तक साल 2026 के नाम है रिकॉर्ड : देव शर्मा ने बताया कि जेईई मेन दो चरणों में आयोजित होती है. जिनमें पहला फेज जनवरी और दूसरा अप्रैल में आयोजित होता है. पहले चरण में परीक्षा देने वाले अधिकांश विद्यार्थी दूसरे फेज में भी परीक्षाएं देते हैं. जबकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि पहले फेज की परीक्षा नहीं देते है. वे केवल दूसरे में ही आवेदन करते हैं और परीक्षा देते हैं. इन्हीं में से यूनिक कैंडिडेट का डाटा निकाला जाता है.
परीक्षा में यूनिक कैंडिडेट्स का मतलब उन कुल अलग-अलग छात्रों की वास्तविक संख्या से है, जिन्होंने दोनों सेशन (जनवरी और अप्रैल) में से कम से कम एक बार परीक्षा दी है (या रजिस्ट्रेशन किया है). इसमें एक ही छात्र को दो बार नहीं गिना जाता. परीक्षा में लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने को यह भी माना जा सकता है कि इंजीनियरिंग के प्रति क्रेज बढ़ रहा है. सर्वाधिक परीक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन और परीक्षा देने वालों का रिकॉर्ड साल 2026 के नाम दर्ज है. इसके पहले यह रिकॉर्ड 2025 का बना था, यानी लगातार नए साल में रिकॉर्ड टूट रहे हैं और नए बना रहे हैं.
पढ़ें : JEE MAIN 2027: एनटीए की सलाह-डीजी लाॅकर पर स्टूडेंट अपडेट करें इनफॉरमेशन...
16.50 लाख को क्रॉस कर सकता है यूनिक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन : पंकज खंडेलवाल ने बताया कि परीक्षा में बीते कुछ सालों से लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है. इसमें रजिस्ट्रेशन और परीक्षा देने वाले विद्यार्थी दोनों बढ़ रहे हैं. केवल एक सेशन ही नहीं दोनों सेशन में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. बीते 3 सालों यानी 2024 से लेकर 2026 के बीच पहले सेशन से दूसरे सेशन में करीब 2.28 लाख से लेकर 2.55 लाख तक विद्यार्थी बढ़ गए हैं. यह वे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने पहले सेशन की परीक्षा नहीं दी है. ऐसे में इस बार भी करीब 2 लाख विद्यार्थी अप्रैल यानी दूसरे सेशन में बढ़ सकते हैं.
पढ़ें : राज्यपाल बोले- अलवर में 12वीं में 28 हजार विद्यार्थी पास, NEET-JEE में सिर्फ 14 सफल, डिग्री नहीं, बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की जरूरत
परीक्षा में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन यानी 16.50 लाख से ज्यादा हो सकता है. जेईई मेन के जरिए प्रतिष्ठित एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है. जबकि इस में से चयनित 2.5 लाख विद्यार्थी जेईई एडवांस्ड के लिए चयनित हो जाते हैं. जेईई एडवांस्ड परीक्षा आईआईटी एंट्रेस के लिए होती है. यानी आईआईटी एंट्रेस तक पहुंचाने के लिए पहले स्टूडेंट्स को जेईई मेन को क्लियर करनी होती है.
पढ़ें : JEE ADVANCED 2027: अगले साल 23 मई को होगी परीक्षा, IIT दिल्ली ने जारी किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जानिए ब्योरा
पिछले 3 सालों में पहले जेईई में रजिस्ट्रेशन जनवरी सेशन और यूनिक कैंडीडेट्स का अंतर :
|साल
|जनवरी रजिस्ट्रेशन
|यूनिक रजिस्ट्रेशन
|अंतर
|2026
|1355293
|1604854
|249561
|2025
|1311544
|1539848
|228304
|2024
|1221615
|1476557
|254942