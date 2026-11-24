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JEE MAIN 2027: पहले सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ने बनाया रिकॉर्ड, परीक्षा के इतिहास में सबसे ज्यादा 13.92 लाख रजिस्ट्रेशन

ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे कैंडिडेट ( ETV Bharat Kota )

कोटा : देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN ) जनवरी में आयोजित होनी है. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रही है. यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वर्तमान में लेट फीस से चल रही है, जबकि नॉर्मल फीस से 22 नवंबर तक अंतिम तारीख थी. इसके बाद 26 नवंबर तक लेट फीस (500 अतिरिक्त) से आवेदन हो रहे हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए रजिस्ट्रेशन के आंकड़े को साझा किया है. जिसके अनुसार 13.92 लाख कैंडीडेट्स अपना पहले सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और फीस जमा कर चुके हैं.