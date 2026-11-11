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JEE MAIN 2027: जेईई मेन में आवेदन की रफ्तार धीमी, अब तक 5.72 लाख रजिस्ट्रेशन, नहीं टूटा पिछला रिकॉर्ड तो कंपटीशन होगा कम

जेईई की परीक्षा देने जाते विद्यार्थी. ( ETV Bharat kota file photo )

कोटाः देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2027) के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है. स्टूडेंट को आवेदन करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था, इनमें से 18 दिन का समय निकल गया है, लेकिन आवेदन की संख्या अभी काफी कम है. इस संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है.

इसमें बताया है कि 5.72 लाख आवेदन केवल रजिस्ट्रेशन की स्टेज में हैं. फीस जमा करने वाले विद्यार्थी 4.07 लाख हैं. कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 4.05 लाख है. इस हिसाब से देखा जाए तो बीते साल से रजिस्ट्रेशन अभी तक काफी कम हुए हैं. आवेदन करने में अब केवल 12 दिन बचे हैं. लेट फीस के साथ विद्यार्थी 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.