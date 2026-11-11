JEE MAIN 2027: जेईई मेन में आवेदन की रफ्तार धीमी, अब तक 5.72 लाख रजिस्ट्रेशन, नहीं टूटा पिछला रिकॉर्ड तो कंपटीशन होगा कम
5.72 लाख आवेदन केवल रजिस्ट्रेशन की स्टेज में हैं. फीस जमा करने वाले विद्यार्थी 4.07 लाख हैं.
Published : November 11, 2026 at 8:14 AM IST
कोटाः देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2027) के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है. स्टूडेंट को आवेदन करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था, इनमें से 18 दिन का समय निकल गया है, लेकिन आवेदन की संख्या अभी काफी कम है. इस संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है.
इसमें बताया है कि 5.72 लाख आवेदन केवल रजिस्ट्रेशन की स्टेज में हैं. फीस जमा करने वाले विद्यार्थी 4.07 लाख हैं. कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 4.05 लाख है. इस हिसाब से देखा जाए तो बीते साल से रजिस्ट्रेशन अभी तक काफी कम हुए हैं. आवेदन करने में अब केवल 12 दिन बचे हैं. लेट फीस के साथ विद्यार्थी 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
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एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि शुरुआत में विद्यार्थी धीमे रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन अंतिम समय में आवेदन की प्रक्रिया तेज हो जाती है. इस बार भी यही उम्मीद है, हालांकि 18 दिन में केवल 4 लाख के आसपास ही आवेदन पूरे होना चिंता का विषय है. विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन में लेट लतीफ नहीं करें और आवेदन को तत्काल भरें, अन्यथा आवेदन की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होने के चलते विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है. अंतिम समय पर लेट फीस भी देनी पड़ेगी. वहीं, विद्यार्थियों के आवेदनों की संख्या कम रहती है तो बीते साल से सीटों के लिए कंपटीशन भी कम हो जाएगा.
JEE (Main) 2027 Session - 1 Update Over 4.07 lakh+ aspirants have completed their fee payment, with total registrations crossing 5.72 lakh! Don't leave your application halfway; submit your form, pay the fee, and download your confirmation page today at https://t.co/tmqRWzsZnE. Last Date: 22nd November 2026 JEE (Main) 2027 सत्र - 1 महत्वपूर्ण अपडेट अब तक 5.72 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और 4.07 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपनी फीस जमा कर चुके हैं! अपनी आवेदन प्रक्रिया अधूरी न छोड़ें—समय रहते फॉर्म सबमिट करें, शुल्क जमा करें और https://t.co/tmqRWzsZnE से कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें। #JEEMain2027 #NTA #JEEMainSession1— National Testing Agency (@NTA_Exams) November 10, 2026
काफी कम स्पीड से चल रहा है रजिस्ट्रेशनः राजीव गांधी नगर में इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म फिलिंग सेंटर संचालित करने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि शुरुआत में फॉर्म भरने के लिए कम कैंडिडेट आ रहे थे. अब दिवाली की छुट्टियां भी चल रही है, त्योहार के चलते भी विद्यार्थी कोटा से बाहर हैं और आवेदन अभी ज्यादा स्पीड में नहीं हुए हैं.
उन्होंने बताया कि शुरुआती 5 दिन में 25000 प्रतिदिन के अनुसार 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था. इसके बाद स्पीड थोड़ी बढ़ी थी. छुट्टियों के कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा 50,000 फॉर्म रोज भर रहे थे. शुरुआती 18 दिनों में रजिस्ट्रेशन 5,72,416 हुए हैं. एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट केवल 4,30,382 हुए हैं. इन फॉर्म की फीस 4,07,644 ने जमा की है. कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने वाले 4,05,547 हैं.
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लगातार बीते सालों में बढ़ा है कंपटीशनः पंकज खंडेलवाल ने बताया कि साल 2022 में 10.26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 9.05 लाख थी. उसके बाद लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती रही है. रजिस्ट्रेशन की संख्या साल 2026 में करीब डेढ़ गुना से ज्यादा बढ़कर 16.04 लाख हो गई थी, जबकि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15.38 लाख थी. यह अब तक सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन और परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का रिकॉर्ड है. एक सीट के लिए कंपटीशन भी काफी ज्यादा संख्या में कैंडिडेट के बीच हुआ था.
जेईई एडवांस्ड के लिए होगा 2.5 लाख का चयनः एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि परीक्षा ज्यादातर सालों में दो सेशन में ही आयोजित की गई है. इसमें पहली परीक्षा जनवरी और दूसरी अप्रैल में आयोजित की जाती है. कोरोना के समय परीक्षा का आयोजन देरी से हुआ था. बीते 4 साल से परीक्षा लगातार जनवरी और अप्रैल माह में हो रही है, क्योंकि इसमें से चयनित 2.5 लाख विद्यार्थी ही जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई होते हैं. जेईई एडवांस्ड की परीक्षा भी मई महीने में तय समय पर आयोजित हो रही है. इसके रिजल्ट से आईआईटी में एडमिशन मिलता है. जेईई मेन के रिजल्ट के आधार पर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में एडमिशन मिलता है.
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फीस के बाद कंफर्मेशन पेज पर ही होगा मान्यः एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन कर देना पर्याप्त नहीं होता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ बताया है कि विद्यार्थियों को फीस जमा करनी होगी. फीस जमा करने के बाद जब तक कंफर्मेशन पेज नहीं आ जाता है, तब तक उनके आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी. स्टूडेंट 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, तब तक उन्हें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. 26 नवंबर तक आवेदन करने पर रजिस्ट्रेशन फीस के साथ 500 रुपए लेट फीस भी वसूली जाएगी. आवेदन में डिजिलॉकर, जन परिचय (मेरी पहचान) और आधार कार्ड तीन तरह से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है.