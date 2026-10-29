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JEE MAIN 2027 : अब तक सवा लाख आवेदन, NTA की एडवाइजरी- 10Th की मार्कशीट व आवेदन फार्म में एक हो नाम और जन्मतिथि

परीक्षा के लिए लाइन में लगे विद्यार्थी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: देश के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2027) के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 24 अक्टूबर को घोषणा कर दी थी. यह आवेदन देर रात 11:00 बजे शुरू हो गए थे. ऐसे में अधिकांश विद्यार्थियों ने 25 अक्टूबर से ही आवेदन प्रारंभ किए हैं, जिनके अनुसार इन पांच दिनों में 1.25 लाख आवेदन अब तक हो पाए हैं. इसके बाद गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक और एडवाइजरी विद्यार्थियों के लिए जारी की है. जिसमें बताया है कि ऑनलाइन आवेदन में स्टूडेंट की नाम जन्मतिथि बिल्कुल सटीक होनी चाहिए.