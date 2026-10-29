JEE MAIN 2027 : अब तक सवा लाख आवेदन, NTA की एडवाइजरी- 10Th की मार्कशीट व आवेदन फार्म में एक हो नाम और जन्मतिथि
JEE MAIN 2027 के पांच दिनों में 1.25 लाख आवेदन अब तक हो पाए हैं.
Published : October 29, 2026 at 9:31 PM IST
कोटा: देश के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2027) के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 24 अक्टूबर को घोषणा कर दी थी. यह आवेदन देर रात 11:00 बजे शुरू हो गए थे. ऐसे में अधिकांश विद्यार्थियों ने 25 अक्टूबर से ही आवेदन प्रारंभ किए हैं, जिनके अनुसार इन पांच दिनों में 1.25 लाख आवेदन अब तक हो पाए हैं. इसके बाद गुरुवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक और एडवाइजरी विद्यार्थियों के लिए जारी की है. जिसमें बताया है कि ऑनलाइन आवेदन में स्टूडेंट की नाम जन्मतिथि बिल्कुल सटीक होनी चाहिए.
वहीं, दसवीं की अंक तालिकाओं और प्रमाण पत्रों पर भी यही होनी चाहिए. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जेईई मेन के जनवरी सेशन के ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सुगम बनाने के लिए स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है. इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी पहचान को वेरीफाई करने के लिए बायोमैट्रिक डाटा और अन्य विसंगतियों से बचने के लिए डिजिलॉकर, जन परिचय व मेरी पहचान का उपयोग करना चाहिए.
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इनमें लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स को फिल करना ज्यादा बेहतर होगा. यहां से जानकारी ऑटो फैच हो जाएगी. स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन व रजिस्ट्रेशन से पहले डिजिलॉकर के माध्यम से आधार री-केवाईसी की प्रोसेस पूरी कर लें, ताकि डीटेल्स बिल्कुल सही और सटीक रहे. डिजिलॉकर में 6 फेज में री-केवाईसी पूरी होती है. जेईई-मेन ऑनलाइन आवेदन में वही नाम व जन्म तिथि अंकित करें, जो दसवीं बोर्ड की अंकतालिका में दर्ज की गई है.
राजीव गांधी नगर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग सेंटर संचालित करने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि अभी तक 1.25 लाख आवेदन 5 दिनों में हुए हैं. इस बार शुरुआत में विद्यार्थियों की फॉर्म फिलिंग की गति थोड़ी धीमी है. स्टूडेंट 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, तब तक उन्हें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. जबकि 26 नवंबर तक आवेदन करने पर रजिस्ट्रेशन फीस के साथ 500 लेट फीस भी वसूली जाएगी. आवेदन में डिजिलॉकर, जन परिचय, मेरी पहचान, और आधार चार तरह से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है.
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इस तरह से की जा सकती है री-केवाईसी :
- डिजिलॉकर पर साइन-इन करें.
- आधार डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करें.
- आधार ऑथेंटिकेशन की कंसेंट.
- यूआईडीएआई के रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी से वेरीफाई.
- आधार री-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करना.
- जिसके बाद अन्य उपलब्ध दस्तावेजों को भी रिफ्रेश करें.