JEE MAIN 2027: रजिस्ट्रेशन के लिए एक दिन शेष, अब तक 13.29 लाख आवेदन... फीस जमा नहीं हुई तो दो लाख से ज्यादा होंगे कैंसिल
एनटीए ने पहली बार स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आवेदन में कोई गलती होने पर दोबारा नया आवेदन करने का अवसर दिया है.
Published : November 21, 2026 at 5:01 PM IST
कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2027) के पहले सेशन का आयोजन जनवरी 2027 में होगा. शुरुआत में ऑनलाइन आवेदन धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन अब स्पीड काफी तेज हो गई है. रोज करीब 1 लाख के आसपास आवेदन हो रहे हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए बिना लेट फीस के एक दिन शेष है, जबकि लेट फीस से आवेदन 26 तारीख तक किया जा सकता है.
एनटीए के अनुसार 21 नवंबर दोपहर 12 बजे तक 13.29 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है. इसमें से 11.19 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने फीस जमा करवा दी है, करीबन 16 प्रतिशत यानी 2.10 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं. जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं की है. आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर है. स्टूडेंट्स 500 रुपए विलंब परीक्षा शुल्क के साथ 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
पढ़ें: JEE MAIN 2027: एनटीए की सलाह-डीजी लाॅकर पर स्टूडेंट अपडेट करें इनफॉरमेशन...
निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि पहली बार यह देखने में आया कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन के दौरान रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा फीस जमा नहीं कर रहे हैं. ऐसे 2.10 लाख स्टूडेंट्स सामने आए हैं. जिन्होंने आवेदन में रजिस्ट्रेशन कर लिया. हालांकि परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाया. ऐसे में ये सभी आवेदन कैंसिल होंगे. रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन शुल्क जमा नहीं करवाने के कई बड़े कारण हैं. इस वर्ष पहली बार एनटीए की ओर से आवेदन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं.
एनटीए ने पहली बार स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन पूरी करने के बाद भी आवेदन में कोई गलती होने पर दोबारा नया आवेदन करने का अवसर दिया है. ऐसे में बड़ी संख्या में स्टूडेंट जिन्होंने आवेदन के दौरान नाम, माता-पिता का नाम, अकेडमिक डिटेल्स, फोटो, मीडियम, कैटेगिरी संबंधित दस्तावेज का विवरण देने में कोई भी गलती की है तो यह स्टूडेंट आवेदन शुल्क जमा नहीं किया, जबकि दोबारा रजिस्ट्रेशन किया हैं.
पढ़ें:JEE MAIN 2027: जेईई मेन में आवेदन की रफ्तार धीमी, अब तक 5.72 लाख रजिस्ट्रेशन, नहीं टूटा पिछला रिकॉर्ड तो कंपटीशन होगा कम
फोटो हो रही मिचमैच: लाइव फोटो मिसमैच होने के कारण भी दोबारा आवेदन किए जा रहे हैं. कई स्टूडेंट्स ऐसे सामने आ रहे हैं, जिन्होंने आधार कार्ड में फोटो, नाम बाद में अपडेट करवाया और पुराने आधार कार्ड से आवेदन कर दिया, ऐसे स्टूडेंट्स भी दोबारा आवेदन किया. इसके कारण रजिस्ट्रेशन संख्या और आवेदन फीस जमा कर पूरी रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में बड़ा अंतर है, जबकि स्टूडेंट्स को आवेदन के दौरान हुई, कई गलतियों का करेक्शन विंडो के दौरान करेक्शन का मौका मिलता है. स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर उन्होंने आवेदन में कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी है, जिनका करेक्शन विंडो के दौरान करेक्शन संभव है तो अनावश्यक नया आवेदन करने से बचें. करेक्शन विंडो 27 से 29 नवंबर तक जेईई मेन वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.
पढ़ेंः JEE MAIN 2027: एप्लीकेशन फॉर्म में हुई गलती तो दोबारा आवेदन कर सकेंगे कैंडिडेट, NTA ने जारी किया सर्कुलर
पढ़ेंः JEE MAIN 2027: NTA ने शुरू किए रजिस्ट्रेशन, 22 नवंबर तक कर सकेंगे, जानिए पूरी डिटेल