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JEE MAIN 2027: रजिस्ट्रेशन के लिए एक दिन शेष, अब तक 13.29 लाख आवेदन... फीस जमा नहीं हुई तो दो लाख से ज्यादा होंगे कैंसिल

आवेदन भरने ईमित्र पर आए स्टूडेंट ( ETV Bharat Kota )

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2027) के पहले सेशन का आयोजन जनवरी 2027 में होगा. शुरुआत में ऑनलाइन आवेदन धीमी गति से चल रहे थे, लेकिन अब स्पीड काफी तेज हो गई है. रोज करीब 1 लाख के आसपास आवेदन हो रहे हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए बिना लेट फीस के एक दिन शेष है, जबकि लेट फीस से आवेदन 26 तारीख तक किया जा सकता है.

एनटीए के अनुसार 21 नवंबर दोपहर 12 बजे तक 13.29 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है. इसमें से 11.19 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने फीस जमा करवा दी है, करीबन 16 प्रतिशत यानी 2.10 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं. जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं की है. आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर है. स्टूडेंट्स 500 रुपए विलंब परीक्षा शुल्क के साथ 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.