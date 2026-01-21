JEE MAIN 2026: NEP 2020 की तर्ज पर स्टैंडर्ड रहा पेपर, केमिस्ट्री में स्टेटमेंट के प्रश्नों में उलझे स्टूडेंट, फिजिक्स-मैथमेटिक्स हर बार की तरह लेंदी
जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन का सबसे बड़ा उलटफेर केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र में हुआ.
Published : January 21, 2026 at 9:39 PM IST
कोटा: इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन की परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई. पहले दिन दो शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस एक्सपर्ट्स ने स्टूडेंट से बातचीत कर निकाला है. जिसके अनुसार पहले दिन की दोनों ही शिफ्टों के प्रश्न पत्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP 2020) की तर्ज पर स्तरीय व संतुलित रहे. इस बार केमिस्ट्री के प्रश्नों ने विद्यार्थियों को थोड़ा उलझाया है. मैथमेटिक्स में हमेशा की तरह न्यूमेरिकल सवाल केलकुलेशन में अधिक समय लेने वाले थे. फिजिक्स में फॉर्मूला आधारित प्रश्नों का दबदबा रहा.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि केमिस्ट्री में स्टेटमेंट के सवालों में स्टूडेंट उलझ गए थे. ये प्रश्न इनॉर्गेनिक, ऑर्गेनिक व फिजिकल केमिस्ट्री तीनों टॉपिक में पूछे गए थे. जबकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हर बार की तरह इस बार भी प्रश्न पत्र लेंदी रहा. मोशन एजुकेशन के सीईओ नितिन विजय ने बताया कि पहले ही दिन एनटीए का साफ संदेश है कि यह परीक्षा न तो डराने वाली है और न ही जरूरत से ज्यादा आसान रहेगी. इसमें वही छात्र बेहतर प्रदर्शन कर पाए, जिन्होंने सिलेबस को पूरे मन से पढ़ा, नियमित रिविजन किया और मॉक टेस्ट्स से अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को मजबूत किया.
फिजिक्स: एनसीईआरटी बेस्ड था पेपर: देव शर्मा ने बताया कि फिजिक्स का प्रश्न पत्र एनसीईआरटी आधारित रहा. फिजिक्स में ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, मैकेनिकल वेव्स, वेव ऑप्टिक्स व यूनिट्स एंड डाइमेंशंस से प्रश्न पूछे गए. इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछे जाने वाले क्वेश्चन ट्रेडिशनल ही रहे. जेईई मेन फिजिक्स के सिलेबस को 20 यूनिट्स में बांटा गया है. जिसमें अंतिम यूनिट 'एक्सपेरिमेंट-बैस्ड' है. इस यूनिट में 11वीं व 12वीं कक्षा के 18 एक्सपेरिमेंट की सूची दी गई है, लेकिन इस यूनिट से प्रश्न का नहीं पूछा गया. सवाल ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड थे, लेकिन उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ जरूरी थी. कई न्यूमेरिकल सवालों में कैलकुलेशन ज्यादा थी, जिससे टाइम मैनेजमेंट अहम बन गया. जिन छात्रों ने थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिस पर भी फोकस किया था, वे इस सेक्शन में 20 से 24 सवाल आराम से अटेम्प्ट कर पाए.
केमिस्ट्री: फिजिकल, इनॉर्गेनिक व ऑर्गेनिक से पूछे गए स्टेटमेंट प्रश्न: जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन का सबसे बड़ा उलटफेर केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र में हुआ. इनॉर्गेनिक, ऑर्गेनिक व फिजिकल तीनों ही भागों से स्टेटमेंट आधारित प्रश्न पूछे गए. स्टेटमेंट आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए को चारों-विकल्पों को ध्यान से पढ़ना पड़ा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म, रिएक्टेंट व प्रोडक्ट आईडेंटिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप आईडेंटिफिकेशन व इनॉर्गेनिक केमेस्ट्री में कंपाउंड करैक्टेरिस्टिक के क्वेश्चन में कैंडीडेट्स की एनालिसिस एबिलिटी की परीक्षा ली. केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र के शुरू में ही बायोमोलीक्यूलिस यूनिट से संबंधित ग्लाइसीन, आरजेनिन व ट्राइप्टोफैन के लक्षणों पर आधारित प्रश्न ने स्टूडेंट की पेपर अटेम्प्टिंग स्किल जांच ली.
मैथमेटिक्स: प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटर्मिननेंट्स व लिमिट्स से आए सवाल: कैंडिडेट्स के अनुसार लगभग सभी ने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेंप्ट किया. हालांकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बीते साल से कुछ सरल थे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैलकुलेशन काफी ज्यादा करनी पड़ रही थी. इसी के चलते कई विद्यार्थियों के प्रश्न भी छूट गए. स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें वेक्टर, 3डी से संबंधित प्रश्नों को देखने व हल करने का समय ही नहीं मिला. मैथ्स इस बार भी चैलेंज साबित हुआ. वेक्टर-3-डी, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला और हाइपरबोला जैसे हाईवेटेज टॉपिक्स से सवाल आए. सवाल कठिन नहीं थे, लेकिन लंबे और टाइम लेने वाले जरूर थे. यहां स्पीड और एक्यूरेसी का सही बैलेंस जरूरी था. जिन छात्रों ने लगातार प्रैक्टिस की थी और कैलकुलेशन स्किल्स मजबूत थीं, उन्होंने 15–18 सवाल सही तरीके से सॉल्व किए.
'पूरे सिलेबस की तैयारी जरूरी': एक्सपर्ट नितिन विजय ने सलाह दी है कि जेईई मेन 2026 का पहला दिन साफ बताता है कि अब परीक्षा ट्रिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी पर टिकी है. पूरे सिलेबस की तैयारी जरूरी है, किसी एक टॉपिक पर निर्भर रहना जोखिम भरा है. खासकर फिजिक्स और मैथ्स में फॉर्मूला रिविजन अनिवार्य है. जेईई रणनीतिक परीक्षा है. यहां जीत उसी की होती है, जो धैर्य, अनुशासन और स्मार्ट प्रैक्टिस के साथ तैयारी करता है. आने वाली शिफ्ट्स के लिए छात्रों को बस इतना याद रखना है. उन्हें घबराना नहीं, पूरे सिलेबस का रिविजन करें, अपने मजबूत टॉपिक्स को पहचानें और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें.