JEE Main 2026 Session 2 Result घोषित, उत्कर्ष ने यूपी किया टॉप, कृष्ण गोपाल सिंह राजपूत दूसरे नंबर पर
इस वर्ष परिणाम में कुल 14 (कुछ रिपोर्ट्स में 26) छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 10:11 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 10:32 PM IST
लखनऊ/हैदराबाद : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 Session 2 का परिणाम घोषित कर दिया है. देशभर के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए एजेंसी ने आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर स्कोर कार्ड जारी कर दिए हैं. छात्र अपने Application Number और Password की मदद से परिणाम देख सकते हैं.
इस वर्ष परिणाम में कुल 14 (कुछ रिपोर्ट्स में 26) छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है. चंडीगढ़ के आरुष सिंघल (Aarush Singhal) ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. वहीं उत्तर प्रदेश से उत्कर्ष ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में टॉप किया है. उन्होंने 99.9992497 NTA पर्सेंटाइल हासिल किया है. जबकि कृष्ण गोपाल सिंह राजपूत ने 99.7729247 NTA परसेंटाइल हासिल किया है. बागपत के वंश तोमर को 97वीं रैंक मिली है.
किन राज्यों का दबदबा रहा?
इस बार दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के छात्रों का मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सबसे अधिक 5-5 टॉपर्स, राजस्थान से 4 छात्र, दिल्ली से 3 छात्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों से भी टॉपर्स शामिल रहे.
प्रमुख 100 परसेंटाइल स्कोरर्स
- आरुष सिंघल – चंडीगढ़
- श्रेयस मिश्रा – दिल्ली
- पासाला मोहित – आंध्र प्रदेश
- जोनला रोशन मंदीप रेड्डी – आंध्र प्रदेश
- अनय जैन – हरियाणा
- अर्णव गौतम – राजस्थान
- माधव विराड़िया – महाराष्ट्र
- पुरोहित निमय – गुजरात
- कबीर छिल्लर – कोटा
महिला टॉपर में तेलंगाना की मल्लवरापू आसना ने 99.998 परसेंटाइल हासिल कर महिला वर्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है.
अब अगला पड़ाव: JEE Advanced
JEE Main में सफल उम्मीदवार अब JEE Advanced 2026 की तैयारी में जुटेंगे, जिसके आधार पर IITs में प्रवेश मिलेगा.
परिणाम कहां देखें?
छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.
JEE Main 2026 का यह परिणाम एक बार फिर साबित करता है कि देशभर में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की प्रतिस्पर्धा लगातार और तीव्र होती जा रही है.
यह भी पढ़ें : JEE MAIN 2026 Result: 100 परसेंटाइल के क्लब में देशभर में 26 स्टूडेंट, फिर चमका कोटा, कबीर छिल्लर बने टॉपर