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JEE Main 2026 Session 2 Result घोषित, उत्कर्ष ने यूपी किया टॉप, कृष्ण गोपाल सिंह राजपूत दूसरे नंबर पर

JEE Main 2026 Session 2 Result घोषित. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/हैदराबाद : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 Session 2 का परिणाम घोषित कर दिया है. देशभर के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए एजेंसी ने आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर स्कोर कार्ड जारी कर दिए हैं. छात्र अपने Application Number और Password की मदद से परिणाम देख सकते हैं.

इस वर्ष परिणाम में कुल 14 (कुछ रिपोर्ट्स में 26) छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है. चंडीगढ़ के आरुष सिंघल (Aarush Singhal) ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर देशभर में पहला स्थान हासिल किया है. वहीं उत्तर प्रदेश से उत्कर्ष ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में टॉप किया है. उन्होंने 99.9992497 NTA पर्सेंटाइल हासिल किया है. जबकि कृष्ण गोपाल सिंह राजपूत ने 99.7729247 NTA परसेंटाइल हासिल किया है. बागपत के वंश तोमर को 97वीं रैंक मिली है.

किन राज्यों का दबदबा रहा?

इस बार दक्षिण भारत और पश्चिम भारत के छात्रों का मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सबसे अधिक 5-5 टॉपर्स, राजस्थान से 4 छात्र, दिल्ली से 3 छात्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों से भी टॉपर्स शामिल रहे.

प्रमुख 100 परसेंटाइल स्कोरर्स