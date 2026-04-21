JEE MAIN 2026 में जयपुर का जलवा, टॉप-100 में 5 स्टूडेंट , श्रेष्ठ जसोरिया रहे सिटी टॉपर
NTA ने JEE Main 2026 Session 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है. सेशन 2 में कुल 26 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया.
Published : April 21, 2026 at 7:03 AM IST
जयपुर : जेईई मेन 2026 के नतीजों में जयपुर के होनहारों का शानदार प्रदर्शन रहा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी National Testing Agency ने सोमवार रात सेशन-2 का रिजल्ट जारी किया. जिसमें जयपुर के 5 छात्रों ने टॉप-100 में जगह बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. इनमें श्रेष्ठ जसोरिया सबसे आगे रहे हैं.
जेईई मेन 2026 सेशन-2 के नतीजे जारी होते ही देशभर में छात्रों के बीच उत्साह का माहौल है. इस बार 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी. दोनों सेशन्स को मिलाकर 26 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है. राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दबदबा रहा, जबकि राजस्थान चार टॉपर्स के साथ दूसरे स्थान पर रहा. वहीं जयपुर के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप-100 में अपनी जगह बनाई.
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- श्रेष्ठ जसोरिया - 30वीं रैंक (सिटी टॉपर)
- प्रखर शर्मा - 38वीं रैंक
- रूचित अग्रवाल - 48वीं रैंक
- लक्षित सिनसिनवार - 73वीं रैंक
- भव्य गर्ग - 81वीं रैंक
वहीं सिटी टॉपर श्रेष्ठ जसोरिया ने बताया कि उन्होंने 11वीं कक्षा से ही एलन इंस्टिट्यूट से तैयारी शुरू कर दी थी. शुरुआत में 5 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 9 से 10 घंटे रोज कर दिया. पिछले एक साल से सोशल मीडिया और फैमिली फंक्शन्स से दूरी बनाई. उनका कहना है कि नियमित पढ़ाई और फोकस ही सफलता की कुंजी है. अब उनका लक्ष्य जेईई एडवांस में बेहतर प्रदर्शन कर आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करना है.
उधर, रिजल्ट से पहले एनटीए ने फाइनल आंसर-की जारी की थी, जिसमें फिजिक्स के दो सवाल ड्रॉप किए गए. इन सवालों के अंक सभी छात्रों को दिए गए हैं. छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं. अब जेईई मेन के बाद अगला पड़ाव जेईई एडवांस है. टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो सकेंगे. जिसकी आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और परीक्षा 17 मई को प्रस्तावित है. इसी परीक्षा के आधार पर आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश मिलेगा.
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100 परसेंटाइल लाने वाले 26 कैंडिडेट्स में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पांच-पांच विद्यार्थियों के साथ टॉप पर हैं, जबकि राजस्थान चार विद्यार्थियों के साथ दूसरे नंबर पर रहा है. इसके साथ ही दिल्ली से तीन, हरियाणा व महाराष्ट्र से दो-दो, उड़ीसा, बिहार, चंडीगढ़, तमिलनाडु और गुजरात से एक-एक विद्यार्थी शामिल हैं.